HABER

G7 Zirvesi karşıtı gösteriler devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2019 23:00 | Son Güncelleme

G7 Zirvesi karşıtı gösteriler devam ediyor

BİARRİTZ (AA) - Fransa'nın Bayonne kentinde G7 Zirvesi protestosunda göstericilerle polis arasında gerginlik yaşandı.

G7 Zirvesi'nin düzenlendiği Biarritz'in yakınlarındaki Bayonne'da toplanan eylemciler, zirve karşıtı sloganlar attı.

Gösteri yasağına rağmen yapılan eylemde, polis çeşitli maddeler atan göstericilere biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti.

Bu arada, polisin gösteride basın mensuplarının biber gazından korunmak için bulundurduğu maskelere el koyması dikkati çekti.

G7 karşıtı gruplar zirve sırasında Biarritz çevresinde birçok gösteri düzenleyecek. Eylemciler, bugün Biarritz'in yakınlarındaki Hendaye'de de gösteri düzenledi. Urrugne'de de dün yolda blokaj eylemi yapıldığı sırada protestocularla polis arasında çıkan olaylarda 17 kişi gözaltına alınmış ve 4 polis hafif yaralanmıştı.

Bu arada, zirvede yoğun güvenlik önlemleri alındı. Özellikle terör saldırısı ihtimaline karşı zirve boyunca 13 bin 200 polis ve jandarmanın yanı sıra 450 itfaiye eri görev yapacak.

45. G7 Zirvesi pazartesi sona erecek.

PARTNERHepsi dünyanın en ünlü isimleri ama...Boylarını öğrenince şoke olacaksınız!Hepsi dünyanın en ünlü isimleri ama...Boylarını öğrenince şoke olacaksınız!
Vali Oktay Çağatay, husumetli ailelerin barış programına katıldıVali Oktay Çağatay, husumetli ailelerin barış programına katıldı
Güvercin yemlerken boşluğa düştüGüvercin yemlerken boşluğa düştü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fransa G7 zirvesi

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medya ayağa kalkmıştı! Gözaltına alındı

Sosyal medya ayağa kalkmıştı! Gözaltına alındı

Ve bir dönem resmen sona eriyor! Quaresma...

Ve bir dönem resmen sona eriyor! Quaresma...

Rekor başvuru! İlk 5 günde 7 bin kişi

Rekor başvuru! İlk 5 günde 7 bin kişi

Hırsızlık anonsuna giden emniyet müdür yardımcısı bıçaklandı

Hırsızlık anonsuna giden emniyet müdür yardımcısı bıçaklandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'da Artvin'de önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'da Artvin'de önemli açıklamalar

Dehşet evi! Ailesini katletti

Dehşet evi! Ailesini katletti

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Şırnak'tan kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Şırnak'tan kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Ankara'da korkutan deprem!

Ankara'da korkutan deprem!

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Feci kaza! Trafikte dehşet saçtı

Feci kaza! Trafikte dehşet saçtı

24 Ağustos 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

3 milyon TL'nin sahibi belli oldu!

Siirt'te 2 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlık duyurdu! 2 terörist etkisiz hale getirildi

Samsun'da korkunç olay! Ailesini katletti

Dehşet evi! Ailesini katletti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Emine Bulut'un ailesine taziye telefonu

Erdoğan'dan Emine Bulut'un ailesine taziye telefonu

Hakkari'den acı haber! 1 asker şehit

Hakkari'den acı haber! 1 asker şehit

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.