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G7 Zirvesi sona erdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2019 18:58 | Son Güncelleme

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron: - "Gelecek haftalarda Ruhani ve Trump arasında bir görüşme olmasını istiyorum" - "Görüşmenin gerçekleşebilmesi ve anlaşma yapılabilmesi için şartları oluşturduk" - "OECD'de, internet devlerine vergi uygulanması için çözüm bulunduğunda Fransa vergileri kaldıracak"

BİARRİTZ (AA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, gelecek haftalarda ABD Başkanı Donald Trump ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin görüşmesini istediğini belirterek, "Görüşmenin gerçekleşebilmesi ve anlaşma yapılabilmesi için şartları oluşturduk." dedi.

Macron, Fransa'nın Biarritz kentinde düzenlenen G7 Zirvesinin üçüncü ve son gün oturumlarının ardından ABD Başkanı Donald Trump ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Zirvenin başlangıcında birçok beklentinin olduğunu ve liderlerin arasında birlik ortaya çıktığını belirten Macron, ABD'nin gelecek yıl G7'nin başkanlığını üstleneceğini söyledi.

Macron, Trump ile cumartesi günü öğle yemeğinde yaptığı görüşme sayesinde birçok konuda mesafe katettiklerini aktardı.

"İran'ın nükleer anlaşması konusunda yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiği hususunda anlaştık. İran'ın hiçbir zaman nükleer silaha sahip olmaması gerekiyor ve bölgenin istikrarını tehdit etmemesi gerekiyor." diyen Macron, dün İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile Biarritz'de yaptığı görüşmeden bir sonuç çıkmadığını ancak diyaloğu pekiştirdiğini belirtti.

Macron, bu sabah telefonda görüştüğü Ruhani'nin ülkesinin çıkarlarına uygun olduğu sürece her siyasi liderle görüşmeye hazır olduğunu söylediğini ifade etti.

"Ruhani ve Zarif'e söylediğim gibi, eğer Ruhani Trump ile görüşmeyi kabul ederse bir anlaşma bulunabilir. Gelecek haftalarda Ruhani ve Trump arasında bir görüşme olmasını istiyorum." açıklamasında bulunan Macron, bu görüşmenin gerçekleşebilmesinin çok önemli olduğunu vurguladı.

"Görüşmenin gerçekleşebilmesi ve anlaşma yapılabilmesi için şartları oluşturduk." ifadesini kullanan Macron, zirvede ticaret alanında kuralların değişmesi gerektiğine yönelik ortak iradenin oluştuğunu belirtti.

İki ülke arasında gerginliğe neden olan ve Fransa'nın çoğu Amerikalı olan internet devlerine yönelik uyguladığı vergiye değinen Macron, G7 ülkelerinin internet devlerine vergi uygulanması için 2020'de OECD nezdinde bir çözüm bulma konusunda anlaştıklarını belirtti.

Macron, "Bir anlaşma sağlanabildi. OECD'de internet devlerine vergi uygulanması için çözüm bulunduğunda Fransa vergileri kaldıracak." şeklinde konuştu.

Çin ile ABD arasında ticari alanda anlaşma sağlanması gerektiğini ifade eden Macron, Zarif ile Biarritz'de yaptığı görüşmeye ilişkin, "İran Dışişleri Bakanını Biarritz'e davet etmeye karar verdim ve bunu yapmadan önce (cumartesi akşamı) Devlet Başkanı Trump'ı bilgilendirdim ve kendisine 'bu benim fikrim' dedim. Bunu G7 adına yapmadım. Fransa olarak (İran ile) müzakere masasına dönmenin güzel olacağını düşündük." diye konuştu.

- İnternet devlerine Fransa'da yüzde 3 vergi

Fransa Ulusal Meclisi, Google, Apple, Facebook, Amazon gibi internet devlerinin ülkede elde ettiği gelir üzerinden vergilendirilmesini öngören yasa tasarısını geçen ay onaylamıştı. Yasaya göre internet devleri Fransa'da elde ettiği gelir üzerinden yüzde 3 oranında vergilendirilecek.

Vergi, cirosu küresel ölçekte 750 milyon avro ve Fransa içinde de 25 milyon avro olan şirketlere uygulanacak.

Yaklaşık 30 şirkete uygulanacak vergiden, Fransa'nın bu yıl 400 milyon, gelecek yıl ise 650 milyon avro gelir elde etmesi bekleniyor.

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron G7 zirvesi

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