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G7 Zirvesi sonuç bildirgesi açıklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2019 20:25 | Son Güncelleme

Sonuç bildirgesinden: - "(Libya'ya ilişkin) savaştan etkilenen tüm tarafları ve yerel aktörleri ortak eden ve iyi hazırlanmış uluslararası bir konferansın düzenlenmesini istiyoruz" - "(Ukrayna ile ilgili) Fransa ve Almanya, somut çözüm bulmak için gelecek haftalarda Normandiya formatında bir zirve düzenleyecek" - "G7, 1984'te imzalanan Çin-İngiltere Ortak Deklarasyonu'nun önemini ifade ediyor ve şiddetten vazgeçilmesi çağrısında bulunuyor"

BİARRİTZ (AA) - Fransa'nın Biarritz kentinde düzenlenen 45'inci G7 Zirvesi'nin sonuç bildirgesi açıklandı.

ABD, Fransa, Almanya, İngiltere, İtalya, Japonya ve Kanada'dan oluşan G7'den açıklanan bir sayfalık sonuç bildirgesinde, anlaşmazlıkların daha çabuk çözülebilmesi ve ortadan kaldırılabilmesi için Dünya Ticaret Örgütünün (DTÖ) işleyişinin değişmesi gerektiği belirtildi.

Bildirgede, G7 ülkelerinin, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nde (OECD) gelecek yıl uluslararası vergi hususunda çözüm bulacağına yönelik bir anlaşma sağlandığı kaydedildi.

Liderlerin, İran'ın asla nükleer silaha sahip olmaması gerektiği ve bölgede barışla istikrarın sağlanması konusunda aynı görüşü paylaştığı vurgulanan bildirgede, Ukrayna'ya ilişkin, "Fransa ve Almanya, somut çözüm bulmak için gelecek haftalarda Normandiya formatında bir zirve düzenleyecek." ifadesine yer verildi.

- "G7, şiddetten vazgeçilmesi çağrısında bulunuyor"

Bildirgede, G7 ülkelerinin Libya'da kalıcı ateşkesi desteklediği vurgulandı.

Libya'ya ilişkin, "Savaştan etkilenen tüm tarafları ve yerel aktörleri ortak eden ve iyi hazırlanmış uluslararası bir konferansın düzenlenmesini istiyoruz." ifadesi kullanılan bildirgede, bu bağlamda Birleşmiş Milletler (BM) ve Afrika Birliği'nin yaptığı çalışmalara destek verildiği kaydedildi.

Bildirgede, "G7, 1984'te imzalanan Çin-İngiltere Ortak Deklarasyonu'nun önemini ifade ediyor ve şiddetten vazgeçilmesi çağrısında bulunuyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

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Çin-İngiltere Ortak Deklarasyonu Fransa G7 zirvesi Libya sonuç bildirgesi Ukrayna

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