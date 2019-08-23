G7 Zirvesi, yarın protestoların gölgesinde başlayacak

Fransa’nın ev sahipliğinde bu yıl 45’incisi gerçekleştirilecek olan G7 Zirvesi, yarın 50’den fazla sivil toplum kuruluşunun protestolarının gölgesinde başlayacak.

Dünya ekonomisine yön veren endüstrileşmiş ülkelerden oluşan G7 (Group of Seven) topluluğu, 24-26 Ağustos tarihlerinde Fransa’nın güney şehirlerinden Biarritz’de toplanacak. Her yıl üye devletlerin liderlerinin bir araya gelerek küresel ekonominin önemli sorunlarını tartıştığı zirvenin 45’incisine Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ev sahipliği yaparken Kanada, Almanya, İtalya, Japonya, İngiltere ve ABD’nin devlet ve hükümet başkanlarının yanı sıra Afrika Birliği, IMF, OECD Ve Avrupa Birliğinden (AB) de temsilciler katılacak. Görüşmelerde AB’yi Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk temsil edecek.

Ana temalardan birinin de eşitsizlikle mücadele olduğu görüşmelerde küresel büyümedeki yavaşlama, ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin ile sert bir yaptırım savaşına girmesi ve Avrupa ile gerginlik yaşanmasına yol açan ‘önce ABD’ temalı ticaret politikaları ele alınacak. Zirvede, Basra Körfezi’nde yaşanan gerilim, teknoloji firmalarının çalışmasının düzenlenmesinin yanı sıra iklim değişikliği ve çevre konuları da tartışılacak.