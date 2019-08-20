G7 Zirvesi'nde 13 bin 200 polis ve jandarma görev yapacak

PARİS (AA) - Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, güneydeki Biarritz kentinde 24-26 Ağustos'ta düzenlenecek G7 Zirvesi sırasında 13 bin 200 polis ve jandarmanın görev yapacağını duyurdu.

Biarritz'de düzenlediği basın toplantısında, zirvede önceliklerinin güvenlik, iklim değişikliği ve kadın-erkek eşitliği konularında adaletsizlikleri gidermek için atılacak adımları belirlemek olduğunu söyledi.

Zirve sırasında kentin etrafında düzenlenecek protesto gösterilerinde olay çıkmaması için ve terör ve siber saldırılara karşı önlemler aldıklarını kaydeden Castaner, Biarritz'in İspanya sınırında bulunması nedeniyle güvenlik konusunda bu ülkeye de sorumluluk düştüğünü dile getirdi.

Castaner, gösterilerde olay çıkaranların derhal gözaltına alınacağına dikkati çekti.

Biarritz merkezinde de güvenlik önlemleri alındığını bilgisini paylaşan Castaner, zirve sırasında 13 bin 200 polis ve jandarmanın yanı sıra 450 itfaiye erinin de görev yapacağını bildirdi.

İçişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Laurent Lunez de kentte "drone"lara karşı da yoğun güvenlik önlemlerinin alındığını söyledi.