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G7 Zirvesi'nde 13 bin 200 polis ve jandarma görev yapacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2019 20:51 | Son Güncelleme

Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, ülkenin güneyindeki Biarritz kentinde 24-26 Ağustos'ta düzenlenecek G7 Zirvesi sırasında 13 bin 200 polis ve jandarmanın görev yapacağını açıkladı

PARİS (AA) - Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, güneydeki Biarritz kentinde 24-26 Ağustos'ta düzenlenecek G7 Zirvesi sırasında 13 bin 200 polis ve jandarmanın görev yapacağını duyurdu.

Biarritz'de düzenlediği basın toplantısında, zirvede önceliklerinin güvenlik, iklim değişikliği ve kadın-erkek eşitliği konularında adaletsizlikleri gidermek için atılacak adımları belirlemek olduğunu söyledi.

Zirve sırasında kentin etrafında düzenlenecek protesto gösterilerinde olay çıkmaması için ve terör ve siber saldırılara karşı önlemler aldıklarını kaydeden Castaner, Biarritz'in İspanya sınırında bulunması nedeniyle güvenlik konusunda bu ülkeye de sorumluluk düştüğünü dile getirdi.

Castaner, gösterilerde olay çıkaranların derhal gözaltına alınacağına dikkati çekti.

Biarritz merkezinde de güvenlik önlemleri alındığını bilgisini paylaşan Castaner, zirve sırasında 13 bin 200 polis ve jandarmanın yanı sıra 450 itfaiye erinin de görev yapacağını bildirdi.

İçişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Laurent Lunez de kentte "drone"lara karşı da yoğun güvenlik önlemlerinin alındığını söyledi.

Lunez, Biarritz çevresinde kamu düzenini tehlikeye sokmayacak gösterilere izin verileceğini ancak eylemlerde şiddet olayları çıkması halinde müdahale edileceği konusunda uyardı.

Sadece izin alan sürücülerin araçlarıyla şehir merkezinde dolaşabileceği de kaydedildi.

Öte yandan, Fransız basınında yer alan haberlere göre, sosyal medyadan zirve sırasında Biarritz'de jandarmaların konaklayacağı yere saldırı çağrısı yapan 5 kişi dün gözaltına alındı.

- 45. G7 Zirvesi

45. G7 Zirvesi, Fransa'nın ev sahipliğinde 24-26 Ağustos'ta Biarritz kentinde düzenlenecek. ABD, Fransa, Almanya, İngiltere, İtalya, Japonya ve Kanada'dan oluşan G7 Zirvesi sırasında kent çevresinde birçok gösteri yapılması bekleniyor. Zirve karşıtı eylemcilerin, Biarritz yakınlarındaki Hendaye'de 24 Ağustos'ta büyük bir gösteri düzenleyeceği belirtiliyor.

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Biarritz Fransa Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner G7 zirvesi

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