G7 Zirvesi'ne Cevad Zarif sürprizi

Zirveye damgasını vuran olay ise resmi davetli olmayan İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in de Pazar günü sürpriz bir ziyaret gerçekleştirmesi oldu. Zarif’in katılımı, ABD ile İran arasında nükleer anlaşmaya ilişkin krizi çözmek hedefiyle Fransa Cumhurbaşkanı Emmauelle Macron'un inisiyatifiyle gerçekleşti. Nükleer anlaşmanın imzacıları arasında yer alan Fransa, ABD'nin tek taraflı olarak çekildiği anlaşmayı kurtarmak istiyor. ABD, anlaşmadan çekilmesinin ardından İran'a yönelik daha önce uyguladığı yaptırımları yeniden devreye sokmuştu.

Ziyareti planlayan Macron, nükleer anlaşma ile ilgili ilerleme sağlanmasını amaçlıyor.Fransa'nın Biarritz kentinde düzenlenen G7 Zirvesi son gününe girdi. ABD, Almanya, Fransa, Japonya, İngiltere, İtalya ve Kanada liderlerinin iklim ve canlı türlerinin korunması ve aynı zamanda dış politik konulara ilişkin temaslarını sürdürüyor. Ancak ülkeler arasındaki görüş ayrılıklarından dolayı zirve sonunda bir sonuç bildergesinin açıklanması planlanmıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, zirvede basın mensuplarının Zarif'in ziyaretiyle ilgili sorularını yanıtlamadı. Trump, "Yorum yok" diyerek gazetecilerin sorularını yanıtladı. Zarif’in katılımını olumlu olarak değerlendiren Almanya Başbakanı Angela Merkel de ancak Trump gibi Zarif ile bir araya gelmedi.

Zirvede ikili görüşmeler gerçekleştiren Zarif, resmi etkinliklere katılmadı. Zarif'in Pazar akşamı yeniden Fransa'dan ayrıldığı belirtildi. Almanya Başbakanı Merkel ve ABD Başkanı Trump’ın bugün bir araya gelmesi bekleniyor. Trump, göreve geldiğinden bu yana diğer ABD başkanlarının aksine Almanya’yı hiç ziyaret etmedi.

Johnson yine 31 Ekim'i işaret etti

Hafta sonu devam eden zirvede İngiltere Başbakanı Boris Johnson da Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk'la bir araya geldi. Johnson görüşmede, bir kez daha ülkesinin her şartta 31 Ekim'de AB'den çıkacağını belirtti. Johnson ayrıca, İngiltere'nin anlaşma olmadan AB'den çıkabilme ihtimalini eleştirenlere atıfla anlaşmayla çıkmaktan yana olduğunu ifade etti.

Zirvede iki gün boyunca eşitsizlikle mücadele, uluslararası ekonomi ve güvenlik gibi konularda görüşmeler yapıldı. G7 üyelerinin özellikle de Trump ile yaşanan görüş ayrılıkları nedeniyle ortak bir kapanış metninde zorlandıkları bildiriliyor. Üyelerin metinde iklim değişikliğiyle mücadele konusunda ortak bir metin hazırlayacakları belirtildi.

DW/dpa,GA/HS

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