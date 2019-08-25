G7'de ABD-Japonya yakınlaşması

Bu arada zirveye bir de sürpriz konuk katıldı.ABD Başkanı Donald Trump ve Japonya Başbakanı Şinzo Abe ise, ABD ve Japonya'nin ikili bir ticaret anlaşması için prensipte anlaştığını duyurdu. Anlaşmanın Eylül ayında yapılacak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na yakın bir zamanda imzalanması bekleniyor.

ABD Başkanı Trump "Anlaşma için prensipte anlaştık" diye konuştu. Trump, günün erken saatlerinde yaptığı bir açıklamada ise söz konusu anlaşmayı "çok büyük bir anlaşma" olarak nitelemişti. Anlaşmanın detaylarıyla ilgili ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

ABD ikili ticaret anlaşmasıyla Japonya ile ticaret açığını kapatmayı hedefliyor. Washington bu bağlamda Amerikan üretimi dana ve domuz eti ile süt ve buğday ürünlerinin Japon pazarında geniş şekilde yer bulmasını talep ediyor. Japonya'nın talebi ise ABD'nin Japon otomobillerine ve oto parçalarına uyguladığı gümrük vergilerinin kaldırılması yönünde.

Onlarca kişi gözaltına alındı

Fransa'nın sahil kasabası Biarritz'de yapılan G7 Zirvesi geniş çaplı protesto gösterilerine sahne oluyor. Düzenlenen gösterilerde 68 kişi geçici olarak gözaltına alındı. Pirene-Atlantik bölgesi emniyetinden Cumartesi akşamı yapılan açıklamada 38 şüphelinin gözaltına alındığı duyuruldu. Söz konusu kişilerin, Fransa'daki kamuya açık yerlerde yüzü örten giysiler giyme yasağına uymadıkları, taş attıkları ya da mala zarar verme planı içinde oldukları gibi gerekçelerle gözaltına alındıkları belirtildi.