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G7’de Fransa İçişleri Bakanı Castaner: “Akdeniz’de STK’lar kaçakçıların işbirlikçiliğini yapmış olabilir”

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.04.2019 16:15 | Son Güncelleme

Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner “Sivil toplum kuruluşları kaçakçıların işbirlikçiliğini yapmış olabilir” dedi.Paris’te gerçekleşen G7 zirvesinde konuşma yapan Fransa İçişleri Bakanı Christopher Castaner Akdeniz’deki mülteci krizi hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner “Sivil toplum kuruluşları kaçakçıların işbirlikçiliğini yapmış olabilir” dedi.
Paris’te gerçekleşen G7 zirvesinde konuşma yapan Fransa İçişleri Bakanı Christopher Castaner Akdeniz’deki mülteci krizi hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Avrupa’daki birçok ülkeyi ilgilendiren Akdeniz mülteci krizi hakkında konuşan Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, “Sivil toplum kuruluşları kaçakçıların işbirlikçiliğini yapmış olabilir” dedi.
Kaçakçılar ile STK’lar arasında gizli bir anlaşma olduğunu dile getiren bakan, Akdeniz’de mültecileri kurtarma çalışması yapan STK’ların kaçakçılar ile görüştüğünü söyleyip sorumluluk çağrısında bulundu. STK’ların mültecilere yardımda esas rol oynadığının altını çizen bakan bazı durumlarda kaçakçılar ile anlaşma yapıldığını söyleyip STK’ların kaçakçılar ile telefon görüşmeleri yaptığını açıkladı.

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