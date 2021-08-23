"G7’de Tahliye Takvimini Uzatmayı Konuşmalıyız"

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, G7 toplantısında, üye ülkelerin Kabil havalimanından tahliyeler konusunda eşgüdüm sağlanmasını ve ABD'nin Afganistan'dan çıkış için son tarih olarak belirlediği 31 Ağustos'tan sonra da ülkede kalmaya devam edip-etmeyeceklerini konuşmaları gerektiğini söyledi.

Heiko Maas, G7 liderlerinin Salı günkü zirve toplantısında, Kabil havalimanına erişimin nasıl iyileştirilebileceğini de ele alacaklarını kaydetti. Maas, Almanya'nın 31 Ağustos tarihinden sonra da havalimanının açık tutulup işletilmesi için seçenekleri değerlendirdiğini belirtti.

Alman Bakan, "Kabil havalimanındaki sivil operasyonu hızlandırmak ve tahliyeleri 31 Ağustos'tan sonra da gerçekleştirmek için ABD, Türkiye ve diğer ortaklarla görüşüyoruz. Bu konuyu Taleban'la da konuşmamız gerekiyor. Halen de görüşmeler yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Fransa: "Tahliyeler için 31 Ağustos sonrasına ihtiyaç var"

Fransa Başbakanı Jean-Yves Drian, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Fransa'nın ABD'nin Afganistan'dan çıkmak için koyduğu son tarih olan 31 Ağustos'la ilgili bazı kaygıları olduğunu dile getirdi.

Başkan Joe Biden, ABD askerlerinin, tahliyelerin tamamlanması için 31 Ağustos olarak belirlenen son çıkış tarihinden sonra da Afganistan'da kalabileceğini söylemişti. Ancak Taleban, yabancı güçlerin çıkış tarihinin ertelenmesi talebinde bulunmadığını, böyle bir talep gelmiş olsa bile erteleme olmayacağını kaydetti.

Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian, Birleşik Arap Emirlikleri'ne giderken yaptığı açıklamada, "ABD'nin koyduğu 31 Ağustos tarihi konusunda kaygılıyız. Mevcut operasyonların tamamlanması için daha fazla zamana ihtiyaç var" dedi.

Fransa Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre Fransız uçakları şimdiye kadar binden fazla Afgan'ı, Fransa'nın askeri üssünün bulunduğu Abu Dabi üzerinden tahliye etti.

"Üst düzey Rus ve ABD'li güvenlik yetkilileri Afganistan'ı konuştu"

Rusya'nın TASS haber ajansı, Rusya Güvenlik Konseyi'ne dayandırdığı haberinde, Konsey Başkanı Nikolay Patruşev'in Pazartesi günü Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'la Afganistan'ı ve siber güvenlik işbirliğini konuştuklarını kaydetti.

"Rusya Afganistan'a yakın müttefiklerine uygun fiyatlarla silah tedarik etmeye hazır"

Rus RIA haber ajansı, Rusya Başbakan Yardımcısı'nın sözlerine dayandırdığı haberinde, güvenlik bloğu Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (CTSO) üyesi müttefiklerine Rusya'nın düşük ücretli silah ve askeri donanım tedarik etmeye hazır olduğunu kaydetti.

Rusya, Orta Asya'daki müttefikleriyle, ABD askerlerinin çıkışı ve Taleban'ın hızla iktidarı ele geçirmesinden sonra Afganistan'dan kaynaklanacak olası güvenlik tehditlerine karşı hazırlık yapmak için ortak eylem çağrısında bulunuyor.

"ABD Afgan mülteciler için Güney Kore'deki üsleri kullanmak istiyor"

Güney Kore Dışişleri Bakanı, ABD'nin Afgan mültecileri geçici süreliğine barındırmak için Güney Kore'deki askeri üslerini kullanma konusunu gündeme getirdiğini, ancak konuya ilişkin görüşmelerde ilerleme olmadığını bildirdi.

Güney Kore Dışişleri Bakanı Chung Eui-yong, parlamentoda düzenlenen oturumda, şu anda Afgan mültecilerin Güney Kore'de barındırılmalarına ilişkin herhangi bir konuşma olmadığını kaydetti, ancak ilave sorulara maruz kalması üzerine, ABD'li yetkililerin bazı ön taleplerde bulunduklarını söyledi.

Bakan, "Müttefiklerin bu olasılığı dile getirdikleri doğru, ancak konu ciddi olarak ele alınmadı" dedi.

Chung, Amerikan üslerinin mülteciler için kullanıma açılması için Güney Kore hükümetinin izninin gerektiğinin altını çizdi.

ABD'nin Kore'deki komuta merkezinden (USFK) yapılan açıklamada, Afganistan'dan ayrılanlar için geçici barınma imkanı sunması ya da diğer alanlarda destek sağlanmasının istenmediğini belirtti.

Wall Street Journal gazetesinin Pazar günü ABD'nin Afgan mültecileri dünyanın dört bir yanındaki askeri üslerinde barındırma seçeneğinin değerlendirildiğine ilişkin haberi üzerine USFK'dan gelen açıklamada, "USFK, görevlendirilmesi durumunda Dışişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı ve Kore hükümetiyle işbirliği yapacak, aynı zamanda Kore-ABD ortaklığını ve sağlam ortak savunma tavrını koruyacaktır" denildi.

ABD, Güney Kore'de 1950-1953 yılları arasında süren Kore Savaşı'ndan bu yana 28 bin 500 askerini barındırıyor. Kore Savaşı, barış anlaşmasıyla değil, ateşkesle sona ermişti.

Seul'ün 64 kilometre güneyinde kısa süre önce inşası tamamlanan ve 11 milyar dolara malolan Camp Humphreys, Amerika'nın en büyük denizaşırı askeri üssü.

Amerika'nın Katar'daki üssü de Kabil'den tahliye edilen mültecilerin geçici olarak barındırılması için kullanılıyor. ABD'nin Almanya'daki Ramstein hava üssünde Afganistan'dan gelecek 10 bin kişi için 70 barınak oluşturuldu.

Öte yandan İspanya hükümeti, Başkan Biden ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in ABD için çalışan Afganlar'ın İspanya'nın güneyindeki iki askeri üste barındırılması için anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

