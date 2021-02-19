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G7’den adil aşı dağıtımı hamlesi

19.02.2021 17:39 | Son Güncelleme:
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G7 ülke liderlerinin düzenlediği zirvenin ana gündem maddesini pandemi ile mücadele oluşturuyor.

Liderler, küresel aşı kampanyalarına milyarlarca dolarlık yatırım yapmaya hazırlanıyor.Dünyanın en güçlü yedi ekonomisine sahip ülkelerinden oluşan G7 grubu, küresel aşı kampanyalarına milyarlarca dolarlık yatırım yaparak yoksul ülkelerin pandemi ile mücadelesine destek vermeye hazırlanıyor. Cuma günü video konferans yöntemi ile düzenlenen G7 toplantısı öncesinde açıklamalarda bulunan Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden, ülkesinin söz konusu projeye yaklaşık 4 milyar dolarlık bir katkıda bulunmaya hazır olduğunu dile getirdi.

Beyaz Saray'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Covid bize, pandemi ortamında hiçbir ülkenin tek başına hareket edemeyeceğini gösterdi" ifadesi kullanılarak, Joe Biden'in dünya çapında sağlık güvenliği için çabaladığı belirtildi. Açıklamada ayrıca, "Tüm ülkeler (salgınların) patlak vermesini engelleme, kavrama ve buna müdahale edebilme yeteneğine sahip olmalı" denildi.

Daha önce "Covax" adı verilen küresel aşı girişimine 2 milyar dolarla katılacağını duyuran Washington, diğer ülkelerin de vaatlerini yerine getirmesi durumunda önümüzdeki iki yıl boyunca 2 milyar dolar daha katkı sunacağını bildirdi.

Almanya'nın 1,5 milyar euro katkı sunacağını bildirdiği havuza, dpa haber ajansının ulaştığı kaynaklara göre Avrupa Birliği (AB) 500 milyon euro destek sunacak.

G7 toplantısının başlığı: Pandemi ile mücadele

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un ev sahipliğinde video konferans yöntemi ile düzenlenen G7 liderler buluşmasının ana konularını pandemi ile mücadele ve aşıların küresel çapta paylaşımı oluşturuyor. Söz konusu toplantı aynı zamanda Joe Biden'ın, ABD Başkanı sıfatı ile katıldığı ilk büyük uluslararası organizasyon olma özelliği taşıyor.

Toplantıda söz alan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise zengin ülkelerin sahip oldukları aşıların yüzde 4 ila yüzde 5 kadarını hemen yoksul ülkelere bağışlamalarını önerdi. Bu konuyu Financial Times gazetesine, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile de görüştüğünü ifade eden Macron, Merkel'in konuya sıcak baktığını dile getirerek, böyle bir adımın zengin ülkelerdeki aşı planlamasına da zarar vermeyeceğini belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) de Macron'un gündeme getirdiği fikirden duyduğu memnuniyeti, "Muazzam bir gelişme" açıklaması ile dile getirdi.

ABD, Almanya, İngiltere ve Fransa'nın dışında İtalya, Kanada ve Japonya G7'ye üye diğer ülkeler.

dpa/ET,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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