G7’den adil aşı dağıtımı hamlesi

Liderler, küresel aşı kampanyalarına milyarlarca dolarlık yatırım yapmaya hazırlanıyor.Dünyanın en güçlü yedi ekonomisine sahip ülkelerinden oluşan G7 grubu, küresel aşı kampanyalarına milyarlarca dolarlık yatırım yaparak yoksul ülkelerin pandemi ile mücadelesine destek vermeye hazırlanıyor. Cuma günü video konferans yöntemi ile düzenlenen G7 toplantısı öncesinde açıklamalarda bulunan Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden, ülkesinin söz konusu projeye yaklaşık 4 milyar dolarlık bir katkıda bulunmaya hazır olduğunu dile getirdi.

Beyaz Saray'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Covid bize, pandemi ortamında hiçbir ülkenin tek başına hareket edemeyeceğini gösterdi" ifadesi kullanılarak, Joe Biden'in dünya çapında sağlık güvenliği için çabaladığı belirtildi. Açıklamada ayrıca, "Tüm ülkeler (salgınların) patlak vermesini engelleme, kavrama ve buna müdahale edebilme yeteneğine sahip olmalı" denildi.

Daha önce "Covax" adı verilen küresel aşı girişimine 2 milyar dolarla katılacağını duyuran Washington, diğer ülkelerin de vaatlerini yerine getirmesi durumunda önümüzdeki iki yıl boyunca 2 milyar dolar daha katkı sunacağını bildirdi.