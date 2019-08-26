HABER

G7'den Amazon yangınları için 20 milyon avro

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2019 15:21 | Son Güncelleme

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron: - "(G7 ülkeleri olarak) Amazon ülkelerine 20 milyon avro değerinde maddi destekte bulunacağız"

BİARRİTZ (AA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, G7 ülkelerinin, Amazonlar'daki orman yangılarının söndürülebilmesi için 20 milyon avro destekte bulunacağını açıkladı.

Macron, G7 Zirvesi'nin düzenlendiği Fransa'nın Biarritz kentinde Şili Cumhurbaşkanı Sebastian Pinera ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Amazonlar'daki orman yangınlarının birçok ülkeyi etkilediğini belirten Macron, "Bu sadece söz konusu ülkeler için değil aynı zamanda tüm insanlık için bir dram." dedi.

Macron, yangınların iklimi olumsuz etkilediğini kaydetti.

"(G7 ülkeleri olarak) Amazon ülkelerine 20 milyon avro değerinde maddi destekte bulunacağız." diyen Macron, yangınların söndürülebilmesi için Fransa'nın da askeri destek vereceğini belirtti.

Macron, gelecek ay Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Amazonlar için inisiyatif başlatılacağını da duyurdu.

G7 ülkelerinin tamamının, Amazonlar'daki orman yangınların söndürülebilmesi için yardım konusunda hemfikir olduklarına vurgu yapan Macron, ABD Başkanı Donald Trump ile de bu konuyu ele aldıklarını söyledi.

Macron, Afrika'da yaşanan orman yangıları için de destekte bulunabileceklerini, bunu Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed ile görüşeceklerini dile getirdi.

İklim konusunda sabah düzenledikleri oturuma Trump'ın katılmadığını ancak ABD heyetinin hazır bulunduğunu belirten Macron, Trump'ın o sırada Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüştüğünü de sözlerine ekledi.

İki kardeş kanlar içerisinde yere yığıldı! Polis her yerde onları arıyor! İki kardeş kanlar içerisinde yere yığıldı! Polis her yerde onları arıyor!
Küçükçekmece’de ücretsiz spor yetenek sınavlarına hazırlık kursuKüçükçekmece’de ücretsiz spor yetenek sınavlarına hazırlık kursu
GÜNCELLEME - Kocaeli'de kadın yolcunun minibüsten düşerek ölmesiGÜNCELLEME - Kocaeli'de kadın yolcunun minibüsten düşerek ölmesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Amazon G7 zirvesi orman yangıları

En Çok Okunan Haberler

Dolarda gece yarısı ani değişiklik!

Dolarda gece yarısı ani değişiklik!

'Bizim eve büyü yapılmış! Yaşar'ın içinde...'

'Bizim eve büyü yapılmış! Yaşar'ın içinde...'

5 general istifa mı etti? Bakan Akar'dan açıklama

5 general istifa mı etti? Bakan Akar'dan açıklama

Resmi açıklama: Rusya'da nükleer sızıntı

Resmi açıklama: Rusya'da nükleer sızıntı

İstanbul'un göbeğinde dehşet! Önce ailesine kurşun yağdırdı sonra...

İstanbul'un göbeğinde dehşet! Önce ailesine kurşun yağdırdı sonra...

Sabah saatlerinde korkutan deprem!

Sabah saatlerinde korkutan deprem!

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı!

Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Belediye başkanının odasında dinleme cihazı bulunmuştu!

Belediye başkanının odasında dinleme cihazı bulunmuştu!

Başsavcılıktan Emine Bulut cinayeti açıklaması!

Başsavcılıktan Emine Bulut cinayeti açıklaması!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Emniyet ve MİT'ten ortak FETÖ operasyonu

Ortak operasyon! Kritik ismi yakalandı

Meral Akşener'den çok konuşulacak idam açıklaması

Meral Akşener'den çok konuşulacak idam açıklaması

Şehitlerimize son veda! Böyle uğurladılar

Şehitlerimize son veda! Böyle uğurladılar

Son dakika: CHP Akçadağ İlçe Başkanı Ali Aslan’a silahlı saldırı!

CHP'li başkana silahlı saldırı!

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan güvenli bölge açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan güvenli bölge açıklaması

TSK'da 5 general istifa mı etti? Bakan Akar'dan açıklama

5 general istifa mı etti? Bakan Akar'dan açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.