HABER

G7'den Amazonlar için 22 milyon dolar

26.08.2019 17:08 | Son Güncelleme

Amazon ormanlarındaki yangınlarla mücadele için G7 ülkeleri 22 milyon dolar sağlayacak.

Alevlerle mücadele için yangın söndürme uçakların kullanılması amaçlanıyor.Amazon ormanlarındaki yangınlarla mücadeye 22 milyon dolar sağlanması için Fransa'nın Biarritz kentinde düzenlenen G7 Zirvesi'nde anlaşma sağlandı.

Brezilya'ya yangın söndürme uçağı sağlamayı amaçlayan kararı, zirveye ev sahipliği yapan Fransa'nın Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron açıkladı. Macron, yangının söndürülmesi için Fransa'nın Brezilya'ya askeri yardım sağlamaya hazır olduğunu da duyurdu. "Amazonlar karbon dioksitin yüzde 14'ünü tutuyor" diyen Macron, dünyanın akciğerlerini kaybetmesinin sorun teşkil edeceğine dikkat çekti.

İngiltere, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya ve Amerika Birleşik Devletleri'nden oluşan G7 ülkeleri, ayrıca Amazonları korumak için daha geniş bir inisiyatife destek verme kararı aldı. Konunun Birleşmiş Milletler'in Eylül ayındaki zirvesinde ele alınacağı belirtildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Amazon ormanlarındaki yangınları G7'nin gündemine taşımıştı. Macron, Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun Amazonları korumak için ciddi adımlar atmaması durumunda Avrupa Birliği ve Latin Amerika arasındaki ticaret anlaşmasını engelleme uyarısında bulunmuştu.

Macron-Bolsonaro atışması

Amazon ormanlarındaki yangınların G7 Zirvesi'ne taşınması Macron ve Bolsonaro arasında gerginliğe neden olmuştu. Gerginliğin tırmandıran son konu, Bolsonaro'nun Macron'un eşi hakkında sosyal medyada paylaştığı sözler oldu. Bolsonaro, Facebook'daki paylaşımında, 37 yaşındaki kendi eşi Michelle ve Macron'un 66 yaşındaki eşi Brigitte'i karşılaştırarak, "Adamı aşağılamayın" yazmıştı. Bu sözlere tepki gösteren Macron, Bolsonaro'nun Brezilyalı kadınları utandırdığını söyledi. Macron, "Çok üzücü. Hem onun açısından hem de Brezilyalılar açısından. Brezilyalılara itibar ve saygım yüksek. Umarım yakında bu iş için uygun bir devlet başkanları olur" diye konuştu.

Brezilya'da bu yılın başından beri 80 binden fazla yangın saptandı, bu yangınların yarısından fazlası Amazon bölgesinde meydana geldi. Bolsonaro hükümeti, dünyadaki yağmur ormanlarının yarısını oluşturan Amazon ormanlarındaki yangınlar karşısında gerekli adımları atmamakla eleştiriliyor.

Uluslararası toplumun baskısı altında olan Bolsonaro, Pazar günü C-130 Hercules tipi yangın söndürme uçaklarını, alevlerle mücadele için bölgeye sevk etmişti.

rtr/ÖA,GY

© Deutsche Welle Türkçe

Acı görüntü! Böyle bulundular Acı görüntü! Böyle bulundular
Savaş uçağının denize düşme anı kameradaSavaş uçağının denize düşme anı kamerada
26 Ağustos Amerikan Basınından Özetler26 Ağustos Amerikan Basınından Özetler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanınmıştı! 'Sakal ektirdim'

İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanınmıştı! 'Sakal ektirdim'

5 general istifa mı etti? Bakan Akar'dan açıklama

5 general istifa mı etti? Bakan Akar'dan açıklama

Meral Akşener'den çok konuşulacak idam açıklaması

Meral Akşener'den çok konuşulacak idam açıklaması

Altınla ilgili önemli tahmin!

Altınla ilgili önemli tahmin!

Davutoğlu'nun sözleri olay olmuştu! HDP ve CHP harekete geçti

Davutoğlu'nun sözleri olay olmuştu! HDP ve CHP harekete geçti

Ortak operasyon! Kritik ismi yakalandı

Ortak operasyon! Kritik ismi yakalandı

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Suriye'de Türk konvoyuna hava saldırısı

Suriye'de Türk konvoyuna hava saldırısı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Herkes onu konuşuyor! Katliamı önledi

Herkes onu konuşuyor! Katliamı önledi

Hürmüz Boğazı'nda sıcak anlar! İran medyası duyurdu

Hürmüz Boğazı'nda sıcak anlar! İran medyası duyurdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İsrail Şam yakınlarında İran kuvvetlerini vurdu!

İsrail Şam yakınlarında İran kuvvetlerini vurdu!

İki lider arasındaki kavga çirkinleşti!

İki lider arasındaki kavga çirkinleşti!

Savaş uçağının denize düşme anı kamerada

Savaş uçağının denize düşme anı kamerada

Maduro’dan gaz dolum tesisindeki patlama için sabotaj suçlaması

Maduro’dan gaz dolum tesisindeki patlama için sabotaj suçlaması

Turistik Ege adasında yangın: Yüzlerce kişi tahliye edildi

Turistik Ege adasında yangın: Yüzlerce kişi tahliye edildi

NATO uçakları sivilleri mi hedef aldı?

NATO uçakları sivilleri mi hedef aldı?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.