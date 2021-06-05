G7’den Çok Uluslu Şirketlere Vergi Kararı

G7 ülkelerinin Londra’da düzenlenen iki günlük maliye bakanları toplantısında, Google, Apple ve Amazon gibi çok uluslu dev şirketlerin daha yüksek oranda vergilendirilmesi kararına varıldı.

Dünyanın yedi büyük ekonomisinden oluşan G7’nin aldığı kararın, Corona virüsü pandemisinin getirdiği küresel ekonomik krizden çıkılmasına da katkısı olması hedefleniyor. Karar kapsamındaki büyük şirketlerden alınacak küresel şirket vergi oranının en az yüzde 15 olması planlanıyor.

Dün Londra’da bir araya gelen G7 ülkelerinin maliye bakanlarının aldığı bu kararla ilgili olarak, toplantıda İngiltere’yi temsilen yer alan Maliye Bakanı Rishi Sunak, “küresel dijital çağa uyması için küresel vergilendirme sisteminde reform yapılması yönünde tarihi bir karar” alındığını savundu.

ABD Maliye Bakanı Janet Yellen de, “önemli ve benzeri bulunmayan” bir adım olarak nitelendirdiği anlaşmanın, küresel vergilendirmedeki dengesizlikleri sonlandıracağını söyledi.

Son yıllarda üzerinde çalışılan anlaşma ayrıca İngiltere ve Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin ulusal dijital hizmetlere uyguladığı vergilendirmenin de sonlandırılması kararını kapsıyor. Amerika, Avrupa ülkelerindeki bu ulusal vergilendirme politikalarının büyük Amerikan teknoloji firmalarını adil olmayan bir şekilde hedef aldığını savunuyordu.