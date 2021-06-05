HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. G7’den Çok Uluslu Şirketlere Vergi Kararı

G7’den Çok Uluslu Şirketlere Vergi Kararı

05.06.2021 17:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

G7 ülkelerinin Londra’da düzenlenen iki günlük maliye bakanları toplantısında, Google, Apple ve Amazon gibi çok uluslu dev şirketlerin daha yüksek oranda vergilendirilmesi kararına varıldı

G7’den Çok Uluslu Şirketlere Vergi Kararı

G7 ülkelerinin Londra’da düzenlenen iki günlük maliye bakanları toplantısında, Google, Apple ve Amazon gibi çok uluslu dev şirketlerin daha yüksek oranda vergilendirilmesi kararına varıldı.

Dünyanın yedi büyük ekonomisinden oluşan G7’nin aldığı kararın, Corona virüsü pandemisinin getirdiği küresel ekonomik krizden çıkılmasına da katkısı olması hedefleniyor. Karar kapsamındaki büyük şirketlerden alınacak küresel şirket vergi oranının en az yüzde 15 olması planlanıyor.

Dün Londra’da bir araya gelen G7 ülkelerinin maliye bakanlarının aldığı bu kararla ilgili olarak, toplantıda İngiltere’yi temsilen yer alan Maliye Bakanı Rishi Sunak, “küresel dijital çağa uyması için küresel vergilendirme sisteminde reform yapılması yönünde tarihi bir karar” alındığını savundu.

ABD Maliye Bakanı Janet Yellen de, “önemli ve benzeri bulunmayan” bir adım olarak nitelendirdiği anlaşmanın, küresel vergilendirmedeki dengesizlikleri sonlandıracağını söyledi.

Son yıllarda üzerinde çalışılan anlaşma ayrıca İngiltere ve Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin ulusal dijital hizmetlere uyguladığı vergilendirmenin de sonlandırılması kararını kapsıyor. Amerika, Avrupa ülkelerindeki bu ulusal vergilendirme politikalarının büyük Amerikan teknoloji firmalarını adil olmayan bir şekilde hedef aldığını savunuyordu.

G7 ülkelerinin aldığı kararın uygulamaya konması için, gelecek ay Venedik’te düzenlenmesi planlanan G20 toplantısında da masaya yatırılması gerekiyor.

Sunak, sürecin bu kısmına atfen, “Biraz karmaşık ama bu ilk adım” ifadelerini kullandı.

Anlaşmada, söz konusu şirketlerin, faaliyetlerinin çevresel etkisini daha standart bir şekilde beyan etmesine yönelik bir madde de yer alıyor. Bu maddeyle hedeflenen, yatırımcıların büyük firmalara mali destek sunup-sunmama konusunda daha kolay karar alabilmesini sağlamak.

Birçok yerde çok az ya da hiç vergi ödemeyen Google, Amazon ve Facebook gibi küresel çapta faaliyet gösteren büyük şirketlere uygulanan vergilerden ülke yönetimlerinin daha fazla gelir sağlayabilmesi için vergi reformu tartışmaları uzun bir süredir gündemdeydi.

Bu şirketlere uygulanacak vergilendirmenin en az yüzde 15 oranında olması önerisi Başkan Joe Biden liderliğindeki ABD yönetiminden geldi.

Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire anlaşmayı benimsemekle birlikte vergilendirme oranının yüzde 15’in üzerinde olmasını tercih ettiğini belirtti.

“Şirketler artık karlarını vergilendirmenin en düşük olduğu ülkelere kayarak vergiden kaçamayacaklar” diyen Almanya Maliye Bakanı Olaf Scholz da bu anlaşmanın “vergiden sığınma yerleri için kötü bir haber” olduğunu söyledi.

Anlaşmanın hangi şirketleri kapsadığı henüz netlik kazanmış değil ancak karar metninde “en büyük ve en karlı çok uluslu şirketler” ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan, diğer teknoloji devlerine kıyasla daha az kar beyan eden Amazon’un bu anlaşmaya dahil edilip-edilemeyeceği konusu da gündemde.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
Ülkede korkunç saldırı! En az 100 ölüÜlkede korkunç saldırı! En az 100 ölü
Aynı evde çalışanlar için en iyi kulaklık önerileriAynı evde çalışanlar için en iyi kulaklık önerileri

En Çok Okunan Haberler

Amerikalı doktor Fauci'nin e-mailleri basına sızdı: Kamuoyu ikiye bölündü

Amerikalı doktor Fauci'nin e-mailleri basına sızdı: Kamuoyu ikiye bölündü

Ekonomist Şatıroğlu: İlk hedef 540 lira

Ekonomist Şatıroğlu: İlk hedef 540 lira

8 yaşındaki kardeşini öldürdü, sorusu şaşkına çevirdi

8 yaşındaki kardeşini öldürdü, sorusu şaşkına çevirdi

Kritik veriler açıklandı! 20 Mart'tan sonra bir ilk

Kritik veriler açıklandı! 20 Mart'tan sonra bir ilk

Ekranların 'Sabah Şekeri'ydi! Melike Öcalan adeta zamanı durdurdu

Ekranların 'Sabah Şekeri'ydi! Melike Öcalan adeta zamanı durdurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan doğal gaz müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan doğal gaz müjdesi

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

İş merkezinin kimyasal madde bulunan deposunda korkutan yangın

İş merkezinin kimyasal madde bulunan deposunda korkutan yangın

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Prof. Dr. Unutmaz: Dünyadaki en iyi aşı BionTech

Prof. Dr. Unutmaz: Dünyadaki en iyi aşı BionTech

Kasaba diken üstünde! 'Merhaba' diyen bile lanetleniyor

Kasaba diken üstünde! 'Merhaba' diyen bile lanetleniyor

Marmara'yı temizleyemezsiniz

Marmara'yı temizleyemezsiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.