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G7'den Rus petrolüne fiyat freni planı

28.06.2022 14:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

G7 liderleri Rus petrolüne fiyat üst sınırı getirilmesi ve bu sınırın üstüne çıkılması durumunda yaptırım planını açıkladı.

G7'den Rus petrolüne fiyat freni planı

Liderler küresel gıda sıkıntısına karşı da 4,5 milyar dolarlık ek kaynak taahhüdünde bulundu.Dünyanın en gelişmiş yedi sanayi ülkesinden oluşan Yediler Grubunun (G7) Almanya'da düzenlenen üç günlük zirve toplantısı sona erdi. Zirve sonunda yayımlanan sonuç bildirisine Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ve savaşın yol açtığı açlık krizi damgasını vurdu.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, Japonya ve Kanada'dan oluşan G7, küresel gıda sıkıntısına karşı 4,5 milyar dolar ek kaynak ayrılmasını kararlaştırdı. Böylece bu yıl için taahhüt edilen miktar 14 milyar dolara yükselmiş oldu.

Zirve sonuç bildirisinde Rusya'nın Ukrayna'yı işgali kınanarak, "Yediler Grubu liderleri, bize katılan Arjantin, Hindistan, Endonezya, Senegal, Güney Afrika ve Ukrayna liderleri ile birlikte, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yasa dışı ve gerekçesiz saldırı savaşını kınadığımızı yeniden vurguluyoruz" denildi.

Rus petrolüne "fiyat üst sınırı" planı

Rusya'nın "saldırı savaşından kâr etmesini" engellemek için ek önlemler üzerinde çalışılacağını belirten liderler, belli bir fiyatın üstünde satılan Rus petrolünün taşınmasına yasak getirme planını da kamuoyuna duyurdu.

Bildiride, "Rusya'nın denizden çıkarılan ham petrol ve petrol ürünlerini dünyaya ulaştırmasını mümkün kılan tüm hizmetlere kapsamlı yasak getirilmesi olasılığı dahil bir dizi yaklaşım gözden geçirilecektir" ifadesine yer verildi. Buna istisna olarak petrolün "uluslararası partnerlerle istişare sonucu üzerinde uzlaşılmış fiyattan ya da bu miktarın altındaki fiyattan satın alınması" gösterildi. "Benzer görüşteki tüm ülkeler G7'nin eylemlerine katılmaya" davet edildi.

G7, yasak planıyla Rusya'nın savaş nedeniyle artan enerji fiyatlarından kâr etmesini engellemeyi hedefliyor. Uluslararası Enerji Ajansı, Haziran ayında yayımladığı raporda Rusya'nın petrol ihracat gelirlerinin, ihraç hacmi düşmesine rağmen önemli artış gösterdiğine işaret etmişti.

"Jeostratejik amaçlı saldırı" suçlaması

G7 liderleri Rusya'dan, "Ukrayna'nın Karadeniz'deki limanlarına yönelik ablukayı, liman ve ulaşım altyapısına, tahıl siloları ve terminallere yönelik tahribatı ve Ukrayna'nın tarım mal ve ekipmanının gaspını sona erdirmesini" talep ederek, "Bu tür eylemler sadece küresel gıda güvenliğine yönelik jeostratejik amaçlı bir saldırı olarak değerlendirilebilir" ifadesini kullandı.

Bildiride büyük yiyecek stoklarına sahip ülke ve şirketler, Ukrayna savaşı nedeniyle yaşanan açlık krizini hafifletmek için yardıma çağrıldı. Diğer yandan ülkelere, fiyatlarda daha fazla artışa yol açabilecek aşırı stoklamadan kaçınmaları çağrısında bulunuldu.

Sonuç bildirgesinde Çin Halk Cumhuriyeti de sorunların barışçı çözümü ilkesi doğrultusunda Ukrayna işgalini sona erdirmesi için Rusya'ya baskı yapmaya çağrıldı. G7 liderleri diğer yandan Çin'deki insan haklarının durumu konusunda büyük endişe duyduklarını belirterek, Pekin yönetimini Güney Çin Denizindeki "yayılmacı iddialarından" vazgeçmeye çağırdı.

AFP,rtr / BK,ET

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