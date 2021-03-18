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  4. G7'den Rusya'ya: Kırım'ın ilhakını tanımayacağız

G7'den Rusya'ya: Kırım'ın ilhakını tanımayacağız

18.03.2021 15:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırım'ın Rusya tarafından ilhak edilmesinin yedinci yıldönümünde G7'den yapılan açıklamada Rusya kınanarak ilhakı meşrulaştırma çabalarının kabul görmeyeceği vurgulandı.

Dünyanın önde gelen sanayi ülkelerinden oluşan Yediler Grubu (G7), Kırım'ın ilhakının yedinci yıldönümünde ortak bir açıklama yaparak Rusya'yı kınadı. Açıklamada "Kırım Özerk Cumhuriyeti ve Sivastopol kentinin Rusya tarafından geçici işgalini tüm kararlılığımızla kınıyoruz" ifadesi yer aldı.

Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün şiddet yoluyla ihlalinin devletler hukukunun açık bir ihlali olduğuna işaret edilen açıklamada Rusya'nın bu durumu meşrulaştırma çabalarının kabul görmeyeceği vurgulandı.

ABD, İngiltere, Fransa, Kanada, Almanya, İtalya ve Japonya'dan oluşan G7 ile AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ortak açıklamasında "Rusya'yı uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmeye, uluslararası gözlemcilerin bölgeye erişimine izin vermeye ve hukuksuz bir şekilde tutuklanan tüm bireyleri derhal serbest bırakmaya çağırıyoruz" denildi.

Rusya Kırım'da düzenlediği ve uluslararası toplum tarafından tanınmayan bir referandum sonucunda 18 Mart 2014'te yarımadayı ilhak etmişti.

"Rusya Ukrayna'da aracı değil taraf"

Ortak açıklamada, "Başta Donetsk ve Lugansk bölgelerindeki bazı alanlar olmak üzere Rusya'nın Ukrayna'yı istikrarsızlaştırmayı sürdürmesini kınıyoruz" denildi. Barışa giden yolun Minsk anlaşmalarının bütün olarak hayata geçirilmesinden geçtiği belirten açıklamada Rusya'nın Ukrayna'nın doğusunda "aracı değil taraf olduğu"na vurgu yapıldı.

Ukrayna'nın doğusunda 2014'ten bu yana Rusya'nın desteklediği ayrılıkçılarla hükümet birlikleri arasında çatışmalar yaşanıyor. Çatışmalarda şimdiye kadar 13 bin kişi yaşamını yitirirken son dönemde çatışmalar yeniden yoğunluk kazandı.

AFP/BK,TY

© Deutsche Welle Türkçe

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