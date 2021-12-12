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G7'den Rusya'ya Ukrayna uyarısı: Ciddi sonuçları olur

12.12.2021 17:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

G7 ülkeleri, Rusya'yı Ukrayna'ya yönelik askeri hamleleri, İran'ı da nükleer programı nedeniyle uyardı.

G7'den Rusya'ya Ukrayna uyarısı: Ciddi sonuçları olur

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının "ciddi sonuçları" olacağı duyuruldu.Dünyanın en zengin ülkelerinden olan ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, Japonya, İtalya ve Kanada'nın dışişleri bakanlarının Liverpool'daki toplantısından Rusya ve İran'a uyarı çıktı.

İngiltere'nin Liverpool kentinde iki gün süren G7 toplantılarının ardından yayımlanan bildiride, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması hâlinde bunun "ciddi sonuçları" olacağı ifade edildi. G7 ülkeleri ayrıca "Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne bağlılığını" yinelediğini duyurdu.

Rusya'nın Ukrayna sınırında askeri yığınak yapmasını kınayan G7 ülkelerinin delegeleri, Moskova'ya tansiyonu düşürmesi için çağrıda bulundu.

ABD istihbaratı, Rusya'nın önümüzdeki aylarda Ukrayna'ya 175 bin askerin katıldığı çok cepheli bir saldırı düzenleme hazırlığında olabileceği değerlendirmesinde bulunuyor. Kremlin ise Ukrayna'yı işgal etmeye yönelik planları olduğuna dair iddiaları yalanlıyor.

İran'a "son şans" uyarısı

G7 toplantılarına ev sahipliği yapan İngiltere, İran'ı ise Viyana'da yeniden başlayan nükleer görüşmelerle ilgili olarak uyardı.

Avusturya'daki görüşmelerin Tahran'ın "ciddi bir çözümle müzakere masasına gelmek için son şansı" olduğunu belirten İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, "İran'ın gelip bu anlaşmayı kabul etmesi için hâlen zaman var" dedi. Truss, İran'ın nükleer bomba yapmasına izin verilmeyeceğini sözlerine ekledi.

Dünyanın önde gelen ülkeleriyle İran arasında 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmanın yeniden canlandırılması için yürütülen Viyana görüşmeleri, geçen Perşembe günü tekrar başlamıştı.

Viyana'daki görüşmeler, ABD'nin yeniden anlaşmaya dâhil olmasını ve İran'ın da bu mutabakat doğrultusundaki taahhütlerine bağlılığını yinelemesini amaçlıyor. ABD, Tahran'ın nükleer programında kısıtlamaya gitmesine karşılık İran'a yönelik yaptırımların hafifletilmesini öngören anlaşmadan 2018'de Trump yönetiminin kararıyla tek taraflı olarak çekilmişti.

ABD Başkanı Joe Biden, anlaşmaya geri dönmeye hazır olduklarını duyurmuştu. İranlı yetkililer de bir çözüm sağlanabileceğine dair ciddi inançla görüşmelere yeniden başladıklarını belirtiyor. Ancak Batılı ülkeler, Tahran'ı görüşmelerde sağlanan ilerlemenin kaybedilmesine neden olmakla ve zamana oynamakla suçluyor.

Truss'ın açıklamaları, 2015'teki anlaşmaya taraf ülkelerden birinin nükleer görüşmelerle ilgili verdiği ilk ültimatom olması açısından önem taşıyor.

Almanya'nın G7 toplantılarına katılan yeni dışişleri bakanı Annalena Baerbock da İran'ı müzakereleri geciktirmek ve sürece olan güveni kaybettirmekle suçladı.

DW,rtr,dpa,AFP,AP/CÖ,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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