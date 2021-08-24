G7'den Taleban'a "31 Ağustos Sonrası" Şartı

G7 zirvesine ev sahipliği yapan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Taleban yönetiminin Afganistan'da "31 Ağustos ve sonrasında" ayrılmak isteyenler için güvenli bir geçişi garanti etmesinin" G7 liderlerinin ilk şartı olduğunu söyledi.

Afganistan krizini görüşmek için acil gündemle ve video konferans yöntemiyle toplanan G7 zirvesinin ardından açıklama yapan İngiliz Başbakan Johnson, ABD Başkanı Joe Biden'ın ABD ordusunun Afganistan'dan çekilme tarihinin öngörüldüğü gibi 31 Ağustos'da gerçekleşeceğini açıklamasına rağmen, G7 liderlerinin, Taleban'dan "31 Ağustos sonrasında da Afganistan'dan ayrılmak isteyenlere güvenli bir geçiş sağlanmasını garanti etmesini istediklerini" açıkladı.

ABD, Almanya, Kanada, Fransa, İtalya, Japonya ve İngiltere liderlerinin katıldığı toplantının ardından yapılan ortak açıklamada da "Terörizmin önlenmesi için, Afganistan'da iktidara gelen Taleban terör eylemlerinin ve özellikle kadınlar başta olmak üzere insan haklarına aykırı eylemlerinin hesabını vermek zorunda kalacak" denildi. Yedi lider, Afganistan'ın "bir daha asla terörizm için güvenli bir sığınak ve diğer ülkelere karşı terör saldırılarının kaynağı haline gelmemesi gerektiğini" de vurguladı.

Afganistan'da, 15 Ağustos'ta Kabil'in ele geçirilmesinden ve Taleban'ın iktidara gelmesinden bu yana Batılı ülke yurttaşları ve onlar için çalışan yerel personelin yanısıra Taleban tehdidi altındaki Afgan halkının tahliyesi için düzenlenen operasyonlarda büyük bir karmaşa yaşanıyor.

Bu karmaşanın önlenmesi için Fransa, Almanya ve İngiltere, ABD'den askerlerini bir kaç gün daha Afganistan'da tutması ve tahliye operasyonlarının sakin bir şekilde yürütülmesini istedi.

Ancak ABD Başkanı Joe Biden, G7 liderlerine, daha önce açıklanan tarihte Afganistan'dan ayrılacaklarını bildirdi.

