HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. G7'den Taleban'a "31 Ağustos Sonrası" Şartı

G7'den Taleban'a "31 Ağustos Sonrası" Şartı

24.08.2021 20:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

G7 zirvesine ev sahipliği yapan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Taleban yönetiminin Afganistan'da "31 Ağustos ve sonrasında" ayrılmak isteyenler için güvenli bir geçişi garanti etmesinin" G7 liderlerinin ilk şartı olduğunu söyledi

G7'den Taleban'a "31 Ağustos Sonrası" Şartı

G7 zirvesine ev sahipliği yapan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Taleban yönetiminin Afganistan'da "31 Ağustos ve sonrasında" ayrılmak isteyenler için güvenli bir geçişi garanti etmesinin" G7 liderlerinin ilk şartı olduğunu söyledi.
Afganistan krizini görüşmek için acil gündemle ve video konferans yöntemiyle toplanan G7 zirvesinin ardından açıklama yapan İngiliz Başbakan Johnson, ABD Başkanı Joe Biden'ın ABD ordusunun Afganistan'dan çekilme tarihinin öngörüldüğü gibi 31 Ağustos'da gerçekleşeceğini açıklamasına rağmen, G7 liderlerinin, Taleban'dan "31 Ağustos sonrasında da Afganistan'dan ayrılmak isteyenlere güvenli bir geçiş sağlanmasını garanti etmesini istediklerini" açıkladı.

ABD, Almanya, Kanada, Fransa, İtalya, Japonya ve İngiltere liderlerinin katıldığı toplantının ardından yapılan ortak açıklamada da "Terörizmin önlenmesi için, Afganistan'da iktidara gelen Taleban terör eylemlerinin ve özellikle kadınlar başta olmak üzere insan haklarına aykırı eylemlerinin hesabını vermek zorunda kalacak" denildi. Yedi lider, Afganistan'ın "bir daha asla terörizm için güvenli bir sığınak ve diğer ülkelere karşı terör saldırılarının kaynağı haline gelmemesi gerektiğini" de vurguladı.

Afganistan'da, 15 Ağustos'ta Kabil'in ele geçirilmesinden ve Taleban'ın iktidara gelmesinden bu yana Batılı ülke yurttaşları ve onlar için çalışan yerel personelin yanısıra Taleban tehdidi altındaki Afgan halkının tahliyesi için düzenlenen operasyonlarda büyük bir karmaşa yaşanıyor.

Bu karmaşanın önlenmesi için Fransa, Almanya ve İngiltere, ABD'den askerlerini bir kaç gün daha Afganistan'da tutması ve tahliye operasyonlarının sakin bir şekilde yürütülmesini istedi.

Ancak ABD Başkanı Joe Biden, G7 liderlerine, daha önce açıklanan tarihte Afganistan'dan ayrılacaklarını bildirdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Hayatından endişe ediyoruz!" 14 yaşındaki kızdan 22 gündür haber yok"Hayatından endişe ediyoruz!" 14 yaşındaki kızdan 22 gündür haber yok
Sağlık hizmetleri artık telefonunuzda!Sağlık hizmetleri artık telefonunuzda!
AB'den Taliban'a net çağrı: İzin verinAB'den Taliban'a net çağrı: İzin verin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İkitelli'de bina çöktü

İkitelli'de bina çöktü

13 yaşındaki kıza yaptıkları kan dondurdu! Sebebi "Pes" dedirtti

13 yaşındaki kıza yaptıkları kan dondurdu! Sebebi "Pes" dedirtti

Seda Sayan'da şaşkına çeviren olay! Hamile kadın aşığıyla gardıropta basıldı

Seda Sayan'da şaşkına çeviren olay! Hamile kadın aşığıyla gardıropta basıldı

2022’de hangi memur ne kadar maaş alacak?

2022’de hangi memur ne kadar maaş alacak?

Erdoğan'dan memur maaşlarına yapılan zamla ilgili açıklama

Erdoğan'dan memur maaşlarına yapılan zamla ilgili açıklama

13 yaşındaki çocuğa cinsel içerikli mesaj atıp fotoğraf istedi!

13 yaşındaki çocuğa cinsel içerikli mesaj atıp fotoğraf istedi!

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Faciadan 2 saat önce! Son fotoğrafları ortaya çıktı

Faciadan 2 saat önce! Son fotoğrafları ortaya çıktı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Oğlunun cebindeki 10 lira, cinsel tacizi ortaya çıkardı

Oğlunun cebindeki 10 lira, cinsel tacizi ortaya çıkardı

Gökhan Gönül'e kardeş şoku! Nüfus kayıt örneğiyle öğrendi

Gökhan Gönül'e kardeş şoku! Nüfus kayıt örneğiyle öğrendi

Kan donduran olay! Afgan kişi tartıştığı kadını katletti

Kan donduran olay! Afgan kişi tartıştığı kadını katletti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.