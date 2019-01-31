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Gabar Dağı’nda teröristlere büyük darbe

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2019 11:26 | Son Güncelleme

Şırnak’ta bulunan Gabar Dağı’nda, terör örgütü PKK mensuplarına yönelik 27 ocakta başlatılan operasyonlarda çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Gabar Dağı’nda teröristlere büyük darbe

Akçay 6. Komando Tugayı ve Şırnak İl Jandarma Komutanlığına bağlı birliklerin büyük çaplı operasyonu devam ediyor. 27 ocaktan bu yana Şırnak’ın Gabar Dağı Filk Tepe, Bartıl Tepe bölgesinde başlatılan büyük çaplı operasyon kapsamında 3 adet patlamamış havan mühimmatı ile bir mağara içinde, 2 adet el bombası, 25 adet av fişeği, 2’si dolu 9 adet mutfak tüpü, 4 adet piknik tüpü, 2 adet şemsiye, 1 adet DVD çalar, 1 adet CD, 6 adet not defteri, 30 adet muhtelif kitap, 1 adet sırt çantası, 6 adet battaniye, 2 adet tulum, 3 adet panço, 5 takım şort, tişört, 2 adet elbise, 8 adet mavi varil, 1 adet kazma, 1 adet kürek, 1 adet boru anahtarı, 1 adet 4’lü ocak, 1 adet düdüklü tencere, 1 adet sac, 30 kilogram kuru fasulye, 5 kilogram bulgur, 6 kilogram çay, 10 kilogram tuz, 2 adet serum, 20 adet enjektör, 10 adet neşter ele geçirildi.

Akçay 6’ncı Komando Tugayı ve Şırnak İl Jandarma Komutanlığına bağlı birliklerin, terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonları devam ediyor.

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Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Gabar Dağı PKK şırnak

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