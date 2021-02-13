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Gabar Dağı’nda terör örgütüne ait mühimmat ele geçirildi

13.02.2021 21:23 | Son Güncelleme:
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Şırnak Gabar Dağı’nda devam eden “Eren-10 Şehit Yüzbaşı Mustafa Erdal Operasyonu” kapsamında yapılan arama tarama faaliyetinde terör örgütü PKK’ya ait mühimmat ele geçirildi.Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, “Eren-10 Şehit Yüzbaşı Mustafa Erdal Operasyonu kapsamında Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı, Şırnak İl Jandarma Komutanlığı, Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve Siirt İl Jandarma Komutanlığı tarafından 11 Şubat 2021 günü Şırnak ili Merkez Gabar Dağı bölgesinde icra edilen tarama, arama faaliyetinde tespit edilen 11 sığınak, 4 mağara, 3 barınak ve arazide toprağa gömülü vaziyette; 2 adet MG-3 M tüfeği, 2 adet dragunov (Kanas) keskin nişancı tüfeği, 1 adet mavzer piyade tüfeği, 1 adet dolu halde law silahı, 6 adet RPG-7 roketatar mühimmatı, 3 adet el bombası, 1 adet av tüfeği, 1 adet 60 mm.

Şırnak Gabar Dağı’nda devam eden “Eren-10 Şehit Yüzbaşı Mustafa Erdal Operasyonu” kapsamında yapılan arama tarama faaliyetinde terör örgütü PKK’ya ait mühimmat ele geçirildi.
Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, “Eren-10 Şehit Yüzbaşı Mustafa Erdal Operasyonu kapsamında Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı, Şırnak İl Jandarma Komutanlığı, Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve Siirt İl Jandarma Komutanlığı tarafından 11 Şubat 2021 günü Şırnak ili Merkez Gabar Dağı bölgesinde icra edilen tarama, arama faaliyetinde tespit edilen 11 sığınak, 4 mağara, 3 barınak ve arazide toprağa gömülü vaziyette; 2 adet MG-3 M tüfeği, 2 adet dragunov (Kanas) keskin nişancı tüfeği, 1 adet mavzer piyade tüfeği, 1 adet dolu halde law silahı, 6 adet RPG-7 roketatar mühimmatı, 3 adet el bombası, 1 adet av tüfeği, 1 adet 60 mm. havan mühimmatı, 2 adet bombaatar mühimmatı, 1 adet kesilip boru haline getirilmiş obüs mühimmatı, 5 adet roketatar sevk fişeği, 8 adet EYP düzeneği, 15 adet EYP devre kartı, 2 adeti dolu 5 adet AK-47 kalaşnikov piyade tüfek şarjörü, 1 adet M-16 piyade tüfek şarjörü, 2 adet elektrikli fünye, 1 adet 60 mm’lik havan dip tablası, 1 adet 60 mm’lik havan çatal ayağı, 1 adet 4 KW jeneratör, 1 adet araç telsizi, 3 adet el telsizi, 2 adet gece görüş dürbünü, 1 adet el dürbünü, 1 adet roketatar dürbünü, 1 adet termal silah dürbünü, 2 adet güneş paneli, 1000 adet 12,7 mm. uçaksavar fişeği, 100 adet PKMS (Bixi) M tüfek fişeği, 30 kg. amonyum nitrat, 5 adet akü, 222 metre kablo, 9 adet pil bloğu, muhtelif gıda, örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir” denildi.
Açıklamada terörle mücadele kapsamında operasyonların kararlılıkla devam ettiği kaydedildi.

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