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Gabar’da mühimmat ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 21.02.2019 22:38 | Son Güncelleme

Şırnak’ın Gabar Dağı bölgesinde devam eden operasyonda PKK’lı teröristlere ait mağaralarda mühimmat ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Şırnak’ın Gabar Dağı bölgesinde devam eden operasyonda PKK’lı teröristlere ait mağaralarda mühimmat ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi. Yapılan arama tarama faaliyetinde 9 mağara, 13 sığınak ve 11 barınak imha edildi.
Şırnak İl Jandarma Komutanlığı, Akçay 6’ncı Komando Tugay Komutanlığı ile Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı birlikleri tarafından Gabar Dağı kırsalında “Şehit Piyade Astsubay Üstçavuş Yakup Avşar Operasyonu" başlatıldı. Operasyonda bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarınca geçmiş dönemlerde kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda mağara, sığınak ve barınakta 1 adet G3 piyade tüfeği, 4 adet Kaleşnikof piyade tüfeği şarjör kütüklüğü, 1 adet RPG 7 mühimmatı (anti personel mühimmatı), 1 adet 60 mm’lik havan döşemesi, 2 adet 81 mm’lik havan mühimmatı, 15 adet 9 mm tabanca mühimmatı, 6 kalıp çivi ve demirlerle güçlendirilmiş C4 patlayıcı (700 gr), 1 adet gergiden kurtulma şeklinde EYP düzeneği (düzenek hazırlanmış ancak patlayıcı madde yerleştirilmemiş), 1 adet el dürbünü, 8 adet mercek (silah dürbününe ait), 1 adet Bixi namlusu, 4 adet Kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 1 adet Bixi mühimmat sandığı (boş), 13 adet 12 kg’lık mutfak tüpü, 7 adet tüp başlığı, 200 metre 0,75 mm kablo (EYP yapımında kullanılan), 151 adet büyük pil, 35 adet küçük pil, 2 adet büyük akü, 3 adet küçük akü, 6 adet şemsiye, 3 adet not defteri, 1 adet kelepçe, 1 adet jeneratör, 1 adet su motoru, 1 adet su ısıtıcısı, 1 adet hilti, 2 adet kazma, 2 top inşaat teli, 2 torba çift teli, 1 adet yazıcı, 10 adet yazıcı kartuşu, 8 çift Mekap ayakkabı, 1 adet balta, 2 takım leşker kıyafeti, 6 adet kar pançosu, 1 adet puşi, 1 adet sırt çantası, 7 adet varil, 4 adet halı, 1 adet kol saati, 1 adet fener, 3 adet mazot bidonu, 2 adet murç ile çok sayıda muhtelif yaşam ve gıda malzemesi ile örgütsel doküman ele geçirildi. Bulunan 9 mağara, 13 sığınak ve 11 barınak kullanılamaz hale getirilirken, bölgedeki operasyonlar devam ediyor.

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