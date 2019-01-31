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Gabar'da terörislerin kullandığı mağara ile mühimmat ve ilaç bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 31.01.2019 11:52 | Son Güncelleme

ŞIRNAK'ın Gabar Dağı bölgesinde güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda terör örgütü PKK'lıların kullandığı 1 mağara bulundu, 3 havan mermisi, 2 el bombası, 25 fişek, ilaç ve yaşamsal malzeme ele geçirildi.

Gabar'da terörislerin kullandığı mağara ile mühimmat ve ilaç bulundu

ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAK'ın Gabar Dağı bölgesinde güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda terör örgütü PKK'lıların kullandığı 1 mağara bulundu, 3 havan mermisi, 2 el bombası, 25 fişek, ilaç ve yaşamsal malzeme ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekât ve 6'ncı Komando Tugay Komutanlığı ekiplerince Gabar Dağı'ndaki Filk ve Bartıl tepelerinde geniş çaplı operasyon düzenlendi. Operasyonda patlamamış 3 havan mermisi ile PKK'lı teröristlerin kullandığı 1 mağarada 2 el bombası, 25 av tüfeği fişeği ve 9 piknik tüpünün yanı sıra ilaçlarla çeşitli yaşamsal malzemeler ele geçirildi. Mağara kullanılamaz hale getirilirken ele geçirilen mühimmat ile malzemeler de imha edildi.

FOTOĞRAFLI

Gabar'da terörislerin kullandığı mağara ile mühimmat ve ilaç bulunduGabar'da terörislerin kullandığı mağara ile mühimmat ve ilaç bulunduGabar'da terörislerin kullandığı mağara ile mühimmat ve ilaç bulunduGabar'da terörislerin kullandığı mağara ile mühimmat ve ilaç bulundu

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