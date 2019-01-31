Gabar'da terörislerin kullandığı mağara ile mühimmat ve ilaç bulundu

ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAK'ın Gabar Dağı bölgesinde güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda terör örgütü PKK'lıların kullandığı 1 mağara bulundu, 3 havan mermisi, 2 el bombası, 25 fişek, ilaç ve yaşamsal malzeme ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekât ve 6'ncı Komando Tugay Komutanlığı ekiplerince Gabar Dağı'ndaki Filk ve Bartıl tepelerinde geniş çaplı operasyon düzenlendi. Operasyonda patlamamış 3 havan mermisi ile PKK'lı teröristlerin kullandığı 1 mağarada 2 el bombası, 25 av tüfeği fişeği ve 9 piknik tüpünün yanı sıra ilaçlarla çeşitli yaşamsal malzemeler ele geçirildi. Mağara kullanılamaz hale getirilirken ele geçirilen mühimmat ile malzemeler de imha edildi.

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