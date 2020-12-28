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Gabardin kumaşın yapısı ve özellikleri nelerdir?

28.12.2020 11:38 | Son Güncelleme:
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Gabardin kumaşın yapısı ve özellikleri nelerdir?

Sık dokuma uygulanan ince yün ile pamuktan imal edilen gabardin kumaş nedir ve ne gibi özelliklere sahiptir? Bu kumaş hangi giysilerde kullanılır ve kullanım alanları nelerdir? Detayları yazımızda bulabilirsiniz.

Öncelikle gabardin kumaş nedir sorusunu yanıtlamakla başlayalım. Şık görünüm için vazgeçilmez olduğu kadar spor giyimde de tercih edilen gabardin kumaş, kadın ve erkek giyiminin temel unsurları arasındadır. Yünlü veya pamuklu olarak dokunabilen kumaş, normalde rastlanandan sık örgü ve atkısıyla olduğu gibi, dokuma işleminde kumaşın yüzüne ve tersine yatık açılarla atılan rigalar sayesinde de su geçirmez özellik kazanır. Hem esnek hem de dayanıklı olmasıyla sıklıkla tercih edilen gabardin kumaş, yün, pamuk, polyester gibi çeşitlerle karşımıza çıkabilir.

Tüm Özellikleriyle Gabardin Kumaş

Gabardin kumaş özellikleri bu ürünün neden bu kadar sık kullanıldığını açıklar niteliktedir:

  • Sık dokunan kumaş sağlam ve esnektir.
  • Su geçirmez özelliktedir.
  • İç göstermez ve kolay kolay kırışmaz. Dolayısıyla pratiktir.
  • İçeriğinde pamuk veya yün olduğundan terletmez.
  • Sıcak tuttuğu için pantolon, ceket, etek dikiminde tercih edilir.
  • Kuru temizleme yapılmalıdır. Kimi zaman kumaşına göre elde de yıkanabilir. Temizliğinde üründe belirtilen talimatlar izlenmelidir.

Gabardin Kumaşın Kullanım Alanları

Gabardin kumaş alanları bakımından oldukça geniştir. Ne de olsa, yukarıda belirtilen özellikleri sayesinde gerek klasik giyimde gerekse spor giyimde tercih edilen bir kumaştır. Tok duran yapısı ve sıcak tutma özelliğiyle bu malzeme kullanılarak yaygın bir şekilde takım elbise veya etek ceket tayyör dikilir. Gabardin kumaştan dikilen tunikler de şık ve rahattır. Su geçirmez özelliğiyle pardösü dikimine de oldukça uygundur. İç göstermeyen kumaş, etek ve elbiselerde öne çıkar. Terletmeyen dokusuyla gabardin pantolon herkesin favorisi olmaya adaydır. Bu esnek kumaş oldukça rahattır ve dayanıklı olduğundan uzun süreli kullanım için uygundur. Kolay kırışmayan özelliği ise ürünü ütü ihtiyacı bakımından da cazip kılar. Gabardin kumaş çeşitleri içinde likralı olanlar kadın giyiminde kendine geniş bir yer bulur. Pek çok avantajlı özelliğiyle dikkat çeken bu kumaş ev tekstilinde de kullanılır. Koltuk örtü ve kılıflarında tercih edilir. Ayakkabı yapımında da kullanılan bu malzeme hayatımızın her anında bize eşlik etmeye müsaittir. Kısacası, gabardin kumaş nerelerde kullanılır diye soracak olursanız, aklınıza gelebilecek her yerde, diyebiliriz.

Gardıropların Gözdesi Gabardin Pantolon

Esnekliği, dayanıklılığı ve şıklığıyla kalpleri fetheden gabardin kumaş pantolon kolay kolay kırışmama özelliğiyle de şıklığınızı uzun süre korur. Sıcak tutan ürün, kış günlerinde sizi soğuktan korumasının yanında terletmeyen özelliğiyle de büyük bir avantaj sağlar. Erkek modasında da kadın şıklığında da harika bir tamamlayıcı olan ürün, uzun yıllar bozulmadan kullanılabilir. Pamuklu gabardin pantolon kalın bir kot pantolon gibidir ve rahatlığıyla bir adım öne çıkar. İster pamuklu ister yünlü olsun gabardin pantolon spor giyimde de klasik giyimde de kombinlerin tamamlayıcısıdır. Kayak kıyafetlerinden binici takımlarına kadar aktif spor yaşantısına yönelik tekstil ürünlerinin yapımında da çoğu zaman benimsenen bir malzemedir. Çeşitli renk ve modelleriyle gabardin kumaş pantolon kullanıcıların gözdesidir.

Uzun Ömürlü Gabardin Kumaş Seçenekleri

Çeşitli avantajlarıyla kullanıcıyı mest eden ve klasikten spora hemen her tarza kolayca uyum sağlayan gabardin kumaş dayanıklı dokusuyla uzun yıllar kullanım için idealdir. Fakat kumaştan en yüksek verimi almak için sizin de dikkat etmeniz gereken hususlar vardır. Öncelikle, bu kalın bir kumaştır ve yaz aylarında kullanıma pek uygun değildir. Gabardin kumaştan üretilmiş giysilerinizi yazın zaten kaldırmış olabilirsiniz ancak ev tekstili olarak kullanımda da daha ziyade kış mevsiminde tercih edebilirsiniz.

Gabardin kumaştan elde edilen ürünlerinizin temizliğinde kuru temizlemeden yararlanmanız önemle tavsiye edilir. Ürünün uzun yıllar dayanıklılığını muhafaza etmesine yardımcı olmak için bu gereksinimi dikkate almalısınız. Kumaşın kullanım talimatlarında belirtiliyorsa elde yıkamanın mümkün olduğu durumlar olabilir. Fakat özellikle yün kumaşlar hiçbir koşulda makinede yıkamaya uygun değildir. Ancak pamuklu gabardin kumaşınızı maksimum 40 derece olmak üzere makinede yıkamanız olasıdır. Her ihtimale karşı, üründe belirtilen yıkama talimatlarına sadık kalmanız en güvenlisi olur. Bu hususa dikkat ederseniz, gabardin kumaştan imal edilen giyim ve tekstil ürünlerinizi senelerce içiniz rahat bir şekilde kullanabilirsiniz.

Gabardin Kumaş Her Yerde

Ev tekstilinde peştamal, bornoz takımları ve banyo paspasında da sıkça karşımıza çıkan kumaşın rahatlığı ve sağlamlığının yıllarca keyfini sürebilirsiniz. Kumaş seçiminde sık dokunmuş, akıllıca tasarlanmış ve kıvrımlı olanlar tercih edilirse zamanla ortaya çıkabilecek arzu edilmeyen esnemelerin de önüne geçilmiş olur. Dikim amaçlı kumaş seçimi yapıyorsanız bu özellikleri göz önünde bulundurmanız çok faydalı olur.

Temizleme önerilerini dikkate aldığınız takdirde, gabardin kumaştan mamul ürünleriniz üstün kalitesini senelerce muhafaza eder. Özellikle, kış aylarında sıcak tutan fakat terletmeyen, su geçirmeyen ve ütü istemeyen, spor giyimden şık giyime her kombine uyum sağlayan bu kumaştan elde edilen giysilerinizle rahatlığı ve estetiği bir arada bulabilirsiniz. Ayakkabı üretiminden şapka yapımına kadar geniş bir yelpaze sunan kumaşın kullanım alanları sizi şaşırtabilir. Dayanıklı olduğu kadar esneklik de sunan bu kalın kumaş, koltuk döşemelerinde de tercih edilerek ev tekstilinde de uzun ömürlü kullanım sunar. Tüm bu özellikleriyle gabardin kumaş hepimizin evinde ve gardırobunda kendine kalıcı bir yer edinmiştir.


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