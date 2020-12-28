Gabardin kumaşın yapısı ve özellikleri nelerdir?

Öncelikle gabardin kumaş nedir sorusunu yanıtlamakla başlayalım. Şık görünüm için vazgeçilmez olduğu kadar spor giyimde de tercih edilen gabardin kumaş, kadın ve erkek giyiminin temel unsurları arasındadır. Yünlü veya pamuklu olarak dokunabilen kumaş, normalde rastlanandan sık örgü ve atkısıyla olduğu gibi, dokuma işleminde kumaşın yüzüne ve tersine yatık açılarla atılan rigalar sayesinde de su geçirmez özellik kazanır. Hem esnek hem de dayanıklı olmasıyla sıklıkla tercih edilen gabardin kumaş, yün, pamuk, polyester gibi çeşitlerle karşımıza çıkabilir.

Tüm Özellikleriyle Gabardin Kumaş

Gabardin kumaş özellikleri bu ürünün neden bu kadar sık kullanıldığını açıklar niteliktedir:

Sık dokunan kumaş sağlam ve esnektir.

Su geçirmez özelliktedir.

İç göstermez ve kolay kolay kırışmaz. Dolayısıyla pratiktir.

İçeriğinde pamuk veya yün olduğundan terletmez.

Sıcak tuttuğu için pantolon, ceket, etek dikiminde tercih edilir.

Kuru temizleme yapılmalıdır. Kimi zaman kumaşına göre elde de yıkanabilir. Temizliğinde üründe belirtilen talimatlar izlenmelidir.

Gabardin Kumaşın Kullanım Alanları

Gabardin kumaş alanları bakımından oldukça geniştir. Ne de olsa, yukarıda belirtilen özellikleri sayesinde gerek klasik giyimde gerekse spor giyimde tercih edilen bir kumaştır. Tok duran yapısı ve sıcak tutma özelliğiyle bu malzeme kullanılarak yaygın bir şekilde takım elbise veya etek ceket tayyör dikilir. Gabardin kumaştan dikilen tunikler de şık ve rahattır. Su geçirmez özelliğiyle pardösü dikimine de oldukça uygundur. İç göstermeyen kumaş, etek ve elbiselerde öne çıkar. Terletmeyen dokusuyla gabardin pantolon herkesin favorisi olmaya adaydır. Bu esnek kumaş oldukça rahattır ve dayanıklı olduğundan uzun süreli kullanım için uygundur. Kolay kırışmayan özelliği ise ürünü ütü ihtiyacı bakımından da cazip kılar. Gabardin kumaş çeşitleri içinde likralı olanlar kadın giyiminde kendine geniş bir yer bulur. Pek çok avantajlı özelliğiyle dikkat çeken bu kumaş ev tekstilinde de kullanılır. Koltuk örtü ve kılıflarında tercih edilir. Ayakkabı yapımında da kullanılan bu malzeme hayatımızın her anında bize eşlik etmeye müsaittir. Kısacası, gabardin kumaş nerelerde kullanılır diye soracak olursanız, aklınıza gelebilecek her yerde, diyebiliriz.