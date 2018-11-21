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Gabon Afrika Birliği heyetini kabul edecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2018 12:22 | Son Güncelleme

Gabon hükümeti, Cumhurbaşkanı Ali Bongo'nun sağlık durumu sonrası ülkedeki gelişmeleri incelemek için Afrika Birliğinin göndereceği heyeti kabul edeceğini bildirdi

Gabon'da hükümet, Afrika Birliğinin (AU), Cumhurbaşkanı Ali Bongo'nun sağlık durumundan kaynaklanan bazı gelişmeleri incelemek üzere göndereceği heyeti kabul edeceğini kaydetti.

Yerel basındaki haberlere göre Dışişleri Bakanı Regis Immongault, Afrika Birliğinin 24 Ekim'de Suudi Arabistan'da hastaneye kaldırılan ve halen orada tedavi altında bulunan Bongo'nun sağlığı nedeniyle ülkede yaşanan gelişmelerle ilgili heyet gönderme isteğinin şaşırtıcı olduğunu ifade etti.

Immongault, Gabon hükümetinin Afrika Birliğinin temsil ettiği barış ve birlik ideallerine sadık olduğunu, ülkedeki kurumların güvenilirliğinin sorgulanamayacağını vurguladı.

Bilirkişi heyeti gönderme isteğini de ülkede barış ve birliğin devamını sürdürme girişimi olarak algıladıklarını belirten Immongault, Gabon'un taraflarca uzlaşılacak bir tarihte Afrika Birliği heyetini kabul etmeye hazır olduğunu kaydetti.

Diğer yandan Gabon muhalefeti, Bongo'nun yokluğunun otorite boşluğu oluşturduğunu savunuyor. Muhalefet, her Bakanlar Kurulu toplantısının Anayasa Mahkemesinin izniyle yapılmak zorunda kalacağını, yasaların da Bongo'nun imzası olmadan çıkarılamayacağını belirtiyor.

Muhalefetten Alexandre Barro Chambier, durumun kabul edilemez olduğunu söyleyerek, "Kimin yönettiğini bilmiyoruz, sağlıklı bir gündemimiz yok." ifadesini kullandı.

- Cumhurbaşkanı Bongo iyileşiyor

Gabon Anayasa Mahkemesi Başkanı Marie-Madeleine Mborantsuo, yerel bir gazeteye yaptığı açıklamada, Bongo'nun sağlığını kazanmaya başladığını aktardı.

Mborantsuo, Bongo'nun hafta sonu maç izlediğini, önüne getirilen dosyalardan haberdar olduğunu kaydetti.

- Öldüğü iddia edilmişti

Suudi Arabistan'da düzenlenen Geleceğe Yatırım Girişimi Konferansı'na katılmak için Riyad'a gittiği 24 Ekim'den bu yana kameralar karşısına çıkmayan Bongo'nun öldüğü ya da felç geçirdiği iddia edilmişti.

Bongo'nun kaldırıldığı hastanede, geçirdiği ameliyat sonrası suni komaya konulduğu ortaya çıkmıştı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Ike Ngouoni, 11 Kasım'da yaptığı açıklamada Bongo'nun iyileşmeye ve tüm fiziksel yetilerini geri kazanmaya başladığını duyurmuştu.

Cumhurbaşkanı Bongo'nun sağlık durumunun belirsizliğini koruması nedeniyle geçen hafta Başbakan Emmanuel Issoze Ngondet'in isteğiyle Anayasa Mahkemesi, anayasanın 13. maddesine yaptığı eklemeyle Bongo'nun bazı görevlerini geçici olarak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Pierre-Claver Maganga Moussavou'ya vermişti.

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Afrika Birliği Gabon Heyet

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