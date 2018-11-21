Gabon Afrika Birliği heyetini kabul edecek

Gabon'da hükümet, Afrika Birliğinin (AU), Cumhurbaşkanı Ali Bongo'nun sağlık durumundan kaynaklanan bazı gelişmeleri incelemek üzere göndereceği heyeti kabul edeceğini kaydetti.

Yerel basındaki haberlere göre Dışişleri Bakanı Regis Immongault, Afrika Birliğinin 24 Ekim'de Suudi Arabistan'da hastaneye kaldırılan ve halen orada tedavi altında bulunan Bongo'nun sağlığı nedeniyle ülkede yaşanan gelişmelerle ilgili heyet gönderme isteğinin şaşırtıcı olduğunu ifade etti.

Immongault, Gabon hükümetinin Afrika Birliğinin temsil ettiği barış ve birlik ideallerine sadık olduğunu, ülkedeki kurumların güvenilirliğinin sorgulanamayacağını vurguladı.

Bilirkişi heyeti gönderme isteğini de ülkede barış ve birliğin devamını sürdürme girişimi olarak algıladıklarını belirten Immongault, Gabon'un taraflarca uzlaşılacak bir tarihte Afrika Birliği heyetini kabul etmeye hazır olduğunu kaydetti.

Diğer yandan Gabon muhalefeti, Bongo'nun yokluğunun otorite boşluğu oluşturduğunu savunuyor. Muhalefet, her Bakanlar Kurulu toplantısının Anayasa Mahkemesinin izniyle yapılmak zorunda kalacağını, yasaların da Bongo'nun imzası olmadan çıkarılamayacağını belirtiyor.