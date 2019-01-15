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Gabon Cumhurbaşkanı Bongo, ülkesine dönüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2019 00:05 | Son Güncelleme

Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle yaklaşık 3 aydır yurt dışında bulunan Gabon Cumhurbaşkanı Ali Bongo, Fas'tan ayrıldı

Afrika ülkesi Gabon'da, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle 24 Ekim'den bu yana yurt dışında bulunan Cumhurbaşkanı Ali Bongo'nun ülkesine dönmek üzere Fas'tan ayrıldığı bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, Cumhurbaşkanı Bongo, atadığı yeni hükümetin yemin törenine katılmak üzere Fas'ın başkenti Rabat'tan (TSİ) 22.25'te ayrıldı.

Gabon'un Rabat Büyükelçisi ve yeni Dışişleri Bakanı Abdu Razzaq Guy Kambogo ile yeni Başbakan Julien Nkoghe Bekale'nin eşlik ettiği Bongo'nun, gece saatlerinde Gabon'un başkenti Libreville'ye ulaşacağı tahmin ediliyor.

Cumhurbaşkanı Bongo'nun yemin töreninin ardından bakanlar kuruluna başkanlık edeceği, sonrasında rehabilitasyon sürecinin devamı için Rabat'a döneceği belirtiliyor.

Ekim 2009'dan bu yana görev yapan Bongo, konferansa katılmak için Suudi Arabistan'a gittiği 24 Ekim'de rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı.

Felç geçirdiği, Kral Faysal Hastanesindeki operasyon sonrası suni komaya sokulduğu ortaya çıkan Bongo iyileşmeye başlayınca, Fas Kralı 6. Muhammed'in davetini kabul ederek tedavisinin devamı ve rehabilitasyon süreci için 29 Kasım'da Fas'ın başkenti Rabat'a gitmişti.

Taburcu olduğu 6 Aralık'tan bu yana Rabat'ta bulunan Bongo, yeni yıl mesajını oradan yayımlamıştı.

Gabon'da 7 Ocak sabahı Ulusal Radyo'yu işgal eden bir grup asker, bildiri okuyarak yönetime el koyduklarını duyurmuştu.

Bildiride, halen tedavi için gittiği Fas'ta bulunan Bongo'nun sağ elini oynatamadığı ve sadece iyi dileklerini paylaştığı yılbaşı mesajının hayal kırıklığı oluşturduğu, cumhurbaşkanının sorumluluklarını yerine getiremeyeceğini gösterdiği ifade edilmişti.

Darbeci askerlere yapılan müdahalede çıkan çatışmada darbecilerden 2'si ölmüş, 7'si tutuklanmıştı.

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Cumhurbaşkanı Ali Bongo Gabon

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