Gabon Cumhurbaşkanı Bongo, ülkesine dönüyor

Afrika ülkesi Gabon'da, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle 24 Ekim'den bu yana yurt dışında bulunan Cumhurbaşkanı Ali Bongo'nun ülkesine dönmek üzere Fas'tan ayrıldığı bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, Cumhurbaşkanı Bongo, atadığı yeni hükümetin yemin törenine katılmak üzere Fas'ın başkenti Rabat'tan (TSİ) 22.25'te ayrıldı.

Gabon'un Rabat Büyükelçisi ve yeni Dışişleri Bakanı Abdu Razzaq Guy Kambogo ile yeni Başbakan Julien Nkoghe Bekale'nin eşlik ettiği Bongo'nun, gece saatlerinde Gabon'un başkenti Libreville'ye ulaşacağı tahmin ediliyor.

Cumhurbaşkanı Bongo'nun yemin töreninin ardından bakanlar kuruluna başkanlık edeceği, sonrasında rehabilitasyon sürecinin devamı için Rabat'a döneceği belirtiliyor.

Ekim 2009'dan bu yana görev yapan Bongo, konferansa katılmak için Suudi Arabistan'a gittiği 24 Ekim'de rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı.

Felç geçirdiği, Kral Faysal Hastanesindeki operasyon sonrası suni komaya sokulduğu ortaya çıkan Bongo iyileşmeye başlayınca, Fas Kralı 6. Muhammed'in davetini kabul ederek tedavisinin devamı ve rehabilitasyon süreci için 29 Kasım'da Fas'ın başkenti Rabat'a gitmişti.