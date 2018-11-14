Gabon Cumhurbaşkanı Bongo'nun sağlık durumu

Suudi Arabistan'da düzenlenen "Geleceğe Yatırım Girişimi Konferansı"na katılmak için Riyad'a gittiği 24 Ekim'den bu yana kameralar karşısına çıkmayan Bongo'nun sağlık durumu hakkında medyada farklı iddialar yer almıştı.

Gabon Bilge ve İleri Gelenler Kolektifi Sözcüsü Paul Malekou da ülke güvenliği ve siyasi istikrarın korunması için hükümetin bu konuda net bir duruş sergilemesinin önemli olduğunu kaydetti.

Miras ve Modernite Partisi Başkanı Alexandre Barro Chambrier, Gabon hükümetinin, Bongo'nun sağlık durumuna ilişkin "dürüst" olması gerektiğini belirterek, "Partimiz, hükümete, Cumhurbaşkanının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri düzenli olarak kamuoyuyla paylaşması çağrısında bulunuyor." dedi.

Yerel medyadaki haberlere göre, muhalefet kanadından bazı siyasiler, hükümeti, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da tedavi gören Cumhurbaşkanı Bongo'nun sağlık durumunu gizlemekle suçladı.

Uluslararası medya, Bongo'nun felç geçirdiği veya öldüğünü öne sürmüştü. Son olarak Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Ike Ngouoni, cumhurbaşkanının son aylardaki yoğun programı nedeniyle aşırı halsizlik yüzünden Riyad'da hastaneye kaldırıldığını açıklamıştı.

Ngouoni, pazar günü yaptığı açıklamada ciddi bir rahatsızlık geçiren Bongo'nun iyileşmeye ve tüm fiziksel yetilerini geri kazanmaya başladığını belirtmişti.

Gabon Cumhurbaşkanını tedavi gördüğü King Faysal Hastanesi yetkilileri ise beyninde bulunan bir ödem nedeniyle suni komaya sokulan Bongo'nun geçen perşembe uyandırıldığını ve ödem tam temizlenene kadar tedavisinin Riyad'da devam edeceğini duyurmuştu.

Bongo'nun hastaneye kaldırıldığının açıklanmasından kısa süre sonra hükümetin devamını sağlamak için Anayasa Mahkemesi Başkanı Marie Madeleine Mborantsuo, Cumhurbaşkanlığı Kabine Direktörü Brice Laccruche Alihanga ve Cumhurbaşkanlığı Muhafızları Genel Direktörü ve Bongo'nun üvey kardeşi Albay Frederic Bongo tarafından üçlü bir mekanizma kurulmuştu.

