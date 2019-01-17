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Gabon Cumhurbaşkanı iyileşmek için Fas'a döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2019 00:44 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Ali Bongo, kabine üyelerinin yemin törenine katılmak için 83 gün sonra geldiği Gabon'dan ayrıldı - Bongo, tedavisinin sürdürmek amacıyla Rabat'a geri döndü

Gabon Cumhurbaşkanı Ali Bongo'nun 83 gün sonra döndüğü ülkesinden rehabilitasyon sürecinin devamı için yeniden ayrılarak, Fas'a gittiği bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı kaynakları, dün başkent Libreville'de atadığı yeni hükümetin yemin törenine katılan Bongo'nun iyileşme sürecinin devamı için Fas'ın başkenti Rabat'a döndüğünü belirtti.

Bongo'nun başkanlık etmesi planlanan bakanlar kurulunun, bakanlıkların devir teslimi henüz tamamlanmadığı için iptal edildiği öğrenildi.

- Bongo tekerlekli sandalyede

Öte yandan, canlı yayınlanmayan yemin törenine ait 28 dakikalık bir görüntü törenden sonra basına servis edildi.

Gabon cumhurbaşkanlığı tarafından medya ile paylaşılan görüntü ve fotoğraflarda, Cumhurbaşkanı Ali Bongo'nun tekerlekli sandalyede oturduğu görülüyor.

Ekim 2009'dan bu yana görev yapan Bongo, Suudi Arabistan'a gittiği 24 Ekim 2018'de rahatsızlanarak, hastaneye kaldırılmıştı.

Felç geçirdiği ortaya çıkan Bongo'nun, başkent Riyad'da başlayan tedavisi Fas Kralı 6. Muhammed'in daveti üzerine 29 Kasım'da gittiği Fas'ın başkenti Rabat'ta devam etmişti.

Cumhurbaşkanı Bongo'nun yokluğunda Gabon'da 7 Ocak sabahı Ulusal Radyo'yu işgal eden bir grup asker, bildiri okuyarak yönetime el koyduklarını duyurmuştu. Küçük çaplı darbe girişimi birkaç saat içinde bastırılmıştı.

Geçen hafta yeni hükümeti atayan Bongo, anayasa gereği kabine üyelerinin yemin töreninde bulunmak üzere 83 gün sonra ülkesine döndü.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Ali Bongo Fas Gabon

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