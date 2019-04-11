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Gabon Cumhurbaşkanının sağlığının kötüye gittiği iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2019 02:37 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Ali Bongo'nun sağlığının kötüye gittiği ve tedavi için Londra'ya götürüldüğü ileri sürüldü

Orta Afrika ülkesi Gabon'da ekim ayında felç geçirdikten sonra gördüğü 4 ay tedavinin ardından ülkesine dönen Gabon Cumhurbaşkanı Ali Bongo'nun sağlık durumunun yeniden kötüleştiği ve tedavi için Londra'ya götürüldüğü iddia edildi.

Gabon Review gazetesinde yer alan iddiaya göre, sağlığı ciddi anlamda kötüye giden ve bünyesi aşırı zayıf düşen Bongo, tedavi için Londra'ya götürüldü.

Gazete, 24 Ekim'de felç geçiren Bongo'nun, 5 ay geçmesine rağmen tamamen iyileşmediğini ileri sürdü.

Gabon yönetimi, iddialarla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

Ekim 2009'dan bu yana cumhurbaşkanlığı görevini sürdüren Bongo, Suudi Arabistan'a gittiği 24 Ekim 2018'de rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı.

Felç geçirdiği ortaya çıkan Bongo'nun, Riyad'da başlayan tedavisi Fas Kralı 6. Muhammed'in daveti üzerine 29 Kasım'da gittiği Fas'ta devam etmişti. Bongo, genel seçim sonuçları neticesi atadığı yeni hükümetin üyelerinin yemin töreninde bulunmak üzere 15 Ocak'ta ülkesine dönmüştü.

Basına servis edilen fotoğraflarda, tekerlikli sandalyede oturduğu ve sağ elini kullanamadığı görülen Cumhurbaşkanı Ali Bongo, 17 Ocak'ta tekrar Fas'ın başkenti Rabat'a gitmişti.

Şubat ayında ülkesine dönmesinin ardından bir hafta sonra Fas'a giden Bongo, 23 Mart'ta Gabon'a kalıcı olarak dönmüştü.

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Gabon Cumhurbaşkanı Ali Bongo sağlık

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