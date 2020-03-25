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Gabon’da korsanlar Portekiz gemisindeki mürettebattan 7 kişiyi rehin aldı

DÜNYA HABERLERİ  | 25.03.2020 02:10 | Son Güncelleme

Orta Batı Afrika ülkesi Gabon’da korsanların Portekiz bandıralı gemiye saldırarak Ukrayna uyruklu mürettebattan 7 kişiyi kaçırdığı bildirildi.

Gabon’da korsanlar Portekiz gemisindeki mürettebattan 7 kişiyi rehin aldı

Deniz taşımacılığı şirketi MSC’den yapılan açıklamaya göre, 22 Mart’ta başkent Libreville'den Togo'nun başkenti Lome'ye giden Talia adlı konteynır gemisi 100 kilometre açıkta korsanlar tarafından saldırıya uğradı.

10 KİŞİ KURTARILDI, 7 KİŞİ REHİN ALINDI

Korsanlar 17 kişilik mürettebatı rehin alarak Portekiz bandıralı geminin kontrolünü ele geçirdi. Gabon donanmasına ait devriye botlarının müdahalesi sonucu gemi ve mürettebattan 10 kişi kurtarıldı, tamamı Ukrayna uyruklu 7 kişiyi ise korsanlar rehin aldı.

DÜNYANIN EN TEHLİKELİ DENİZ SAHASI

Gemiye saldırının düzenlendiği Gine Körfezi, dünyanın en tehlikeli deniz sahası olarak biliniyor.

Uluslararası Denizcilik Bürosu (BIM) verilerine göre, 2018'de 78 korsan saldırısı düzenlenen Gine Körfezi'nde bu sayı 2019'da 121'e çıktı.

Tüm dünyadaki korsan saldırıların yüzde 90'ını Gine Körfezi'ndeki saldırılar oluşturuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Gabon Portekiz gemisi korsan

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