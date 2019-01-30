Gabon’da askeri darbe girişimi

Gabon’da ordu iktidarı ele geçirmek için darbe girişiminde bulundu.

Afrika ülkesi Gabon’da, devlet radyosundan açıklama yapan ordu, demokrasiyi yeniden kurmak için yönetime el koyduğunu açıkladı. Sabahın erken saatlerinde devlet radyosunu ele geçiren ordu kısa bir bildiri okudu.

Gabon Devlet Başkanı Ali Bongo 2009’da iktidara gelmişti. Ekim ayında rahatsızlanan Ali Bongo Fas’ta tedavi görüyordu.

