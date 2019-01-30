HABER

Gabon’da darbe girişiminin lideri tutuklandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.01.2019 15:31 | Son Güncelleme

Gabon’da sabah saatlerinde gerçekleştirilen darbe girişiminin lideri tutuklandı, 2 subay ise öldürüldü.Gabon Cumhurbaşkanlığı Ofisi’nden yapılan açıklamada, sabah saatlerinde Ulusal Radyo İstasyonu basılarak gerçekleştirilmeye çalışılan darbenin liderinin tutuklandığı, darbe girişimine yardım eden 2 subayın ise öldürüldüğü bildirildi.

Gabon’da sabah saatlerinde gerçekleştirilen darbe girişiminin lideri tutuklandı, 2 subay ise öldürüldü.
Gabon Cumhurbaşkanlığı Ofisi’nden yapılan açıklamada, sabah saatlerinde Ulusal Radyo İstasyonu basılarak gerçekleştirilmeye çalışılan darbenin liderinin tutuklandığı, darbe girişimine yardım eden 2 subayın ise öldürüldüğü bildirildi. Hükümet sözcüsü daha önce yaptığı açıklamada, darbeye katılan 4 askerin ülkenin güvenlik hizmetleri tarafından tutuklandığını, bir kişinin kaçmayı başardığını belirtmişti. Sözcü, daha sonra başkent Libreville’de önemli karayollarının ve devlet yayın organlarının kontrolünü geri aldıklarını bildirdi.
Gabon’da sabahın erken saatlerinde devlet radyosunu ele geçiren ordu, demokrasiyi yeniden kurmak için yönetime el koyduğunu açıklamıştı. Silahlı Kuvvetler bildirisini Ulusal Radyo’dan okuyan Gabon’un Savunma ve Güvenlik Güçleri Yurtseverlik Hareketi’nden Yüzbaşı Kelly Ondo Obiang, ’Ulusal İnşa Konseyi’nin kurulacağını belirterek, Fas’ta tedavi gören Devlet Başkanı Ali Bongo’dan duydukları memnuniyetsizliği dile getirmişti. Yüzbaşı Obiang, yerel saatle 04.00’te yayınlanan mesajında Cumhurbaşkanı Ali Bongo’nun yeni yıl arifesinde yaptığı konuşmanın cumhurbaşkanının makamının sorumluluklarını yerine getirmeye devam etme kabiliyetiyle ilgili şüpheleri güçlendirdiğini belirtmişti.

Ali Bongo’nun tedavisi Fas’ta sürüyor
Cumhurbaşkanı Ali Bongo, Ekim ayında gittiği Suudi Arabistan’da rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Bongo, Kasım ayından beri tedavi görmek için gittiği Fas’ta bulunuyor. Yeni yıl arifesindeki konuşmasında Bongo, sağlık sorunlarını kabul etmiş ancak iyileşmekte olduğunu söylemişti. Bongo, konuşurken bazı sözleri karıştırmış, sağ kolunu hareket ettirememiş, bununla birlikte sağlıklı olduğuna dair bir görüntü vermişti.
Bongo ailesi, yarım yüzyıldır Gabon’u yönetiyor. Ali Bongo, 2009’da vefat eden babasının yerine cumhurbaşkanı oldu. Bongo, 2016 seçimlerinde tekrar başa geldi ancak seçimleri tekrar kazanması ile ilgili dolandırıcılık iddiaları ortaya atıldı.

PARTNER‘İranlı Hulk'un çocukluk fotoğrafı dünyayı karıştırdı!‘İranlı Hulk'un çocukluk fotoğrafı dünyayı karıştırdı!
Sarıgül, DSP’den Şişli Belediye Başkan adayı olduSarıgül, DSP’den Şişli Belediye Başkan adayı oldu
Erdoğan: Sanatçılar ve sanat türleri arasında ayrım yapmadıkErdoğan: Sanatçılar ve sanat türleri arasında ayrım yapmadık

En Çok Okunan Haberler

Vatandaş isyanda! Fiyatlar 2 katına çıktı

Vatandaş isyanda! Fiyatlar 2 katına çıktı

Abdullah Gül'e zehirli gazla suikast iddiası bakın ne çıktı!

Abdullah Gül'e zehirli gazla suikast iddiası bakın ne çıktı!

Olay yaratan iddia: Trump ölüm emrimi verdi

Olay yaratan iddia: Trump ölüm emrimi verdi

Merkez Bankası'ndan önemli enflasyon açıklaması

Merkez Bankası'ndan önemli enflasyon açıklaması

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu talimatı

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu talimatı

Yayında öyle bir şey söyledi ki! Sunucu kahkahalara boğuldu

Yayında öyle bir şey söyledi ki! Sunucu kahkahalara boğuldu

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Erdoğan'dan dolar açıklaması!

Erdoğan'dan dolar açıklaması!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Ankara'yı karıştıran Ankapark iddiası!

Ankara'yı karıştıran Ankapark iddiası!

AK Parti'nin adayı bir ilçeyi karıştırdı! Yüzlerce kişi toplandı

AK Parti'nin adayı bir ilçeyi karıştırdı! Yüzlerce kişi toplandı

Diğer Haberler
MHP Meclis Başkanlığı seçiminde kimi destekleyecek? Devlet Bahçeli duyurdu

MHP Meclis Başkanlığı seçiminde kimi destekleyecek?

CHP'den Tunç Soyer eleştirilerine sert yanıt: Kimsenin haddi değil

CHP'den Bahçeli'ye sert yanıt

İYİ Parti kurucularındandı! Cezmi Polat istifa etti

İYİ Parti kurucularındandı! İstifa etti

Bahçeli: Bir cümle söyleyeceğim, başlık atacaksınız

Bahçeli: Bir cümle söyleyeceğim, başlık atacaksınız

İYİ Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal istifa etti

İYİ Parti milletvekili istifa etti!

MHP'den Meclis'e çizgi film ve oyunlarla ilgili flaş önerge!

MHP'den çizgi film ve oyunlarla ilgili flaş önerge!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.