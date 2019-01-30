Gabon’da darbe girişiminin lideri tutuklandı

Gabon’da sabah saatlerinde gerçekleştirilen darbe girişiminin lideri tutuklandı, 2 subay ise öldürüldü.

Gabon Cumhurbaşkanlığı Ofisi’nden yapılan açıklamada, sabah saatlerinde Ulusal Radyo İstasyonu basılarak gerçekleştirilmeye çalışılan darbenin liderinin tutuklandığı, darbe girişimine yardım eden 2 subayın ise öldürüldüğü bildirildi. Hükümet sözcüsü daha önce yaptığı açıklamada, darbeye katılan 4 askerin ülkenin güvenlik hizmetleri tarafından tutuklandığını, bir kişinin kaçmayı başardığını belirtmişti. Sözcü, daha sonra başkent Libreville’de önemli karayollarının ve devlet yayın organlarının kontrolünü geri aldıklarını bildirdi.

Gabon’da sabahın erken saatlerinde devlet radyosunu ele geçiren ordu, demokrasiyi yeniden kurmak için yönetime el koyduğunu açıklamıştı. Silahlı Kuvvetler bildirisini Ulusal Radyo’dan okuyan Gabon’un Savunma ve Güvenlik Güçleri Yurtseverlik Hareketi’nden Yüzbaşı Kelly Ondo Obiang, ’Ulusal İnşa Konseyi’nin kurulacağını belirterek, Fas’ta tedavi gören Devlet Başkanı Ali Bongo’dan duydukları memnuniyetsizliği dile getirmişti. Yüzbaşı Obiang, yerel saatle 04.00’te yayınlanan mesajında Cumhurbaşkanı Ali Bongo’nun yeni yıl arifesinde yaptığı konuşmanın cumhurbaşkanının makamının sorumluluklarını yerine getirmeye devam etme kabiliyetiyle ilgili şüpheleri güçlendirdiğini belirtmişti.