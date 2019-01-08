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Gabon'da darbecilerin sorgusu başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2019 19:09 | Son Güncelleme

Fas'ta bulunan Gabon Cumhurbaşkanı Ali Bongo, darbe girişimine dair henüz bir açıklama yapmadı

Batı Afrika ülkesi Gabon'da dün darbe girişiminde bulunan askerlerden tutuklananların sorgulanmasına başlandı.

Gabon Hükümet Sözcüsü ve İletişim Bakanı Guy - Bertran Mapangou, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Ulusal Radyo'yu işgal ederek bildiri okuyan isyancı askerlerden 2'sinin çıkan çatışmada öldürüldüğünü, 7'sinin de tutuklandığını belirtti.

Mapangou, tutuklanan askerlerinin sorgulamalarının başladığını, darbe girişiminin küçük bir grubun eylemi mi yoksa dışarıdan destekli bir eylem mi olduğunun yakında anlaşılacağını ifade etti.

Ülkede internet ve sosyal medya erişimi engeli kaldırılırken, başkent Libreville'de hayat normale döndü.

- Gabon Cumhurbaşkanı Bongo sessizliğini koruyor

Halen Fas'ın başkent Rabat'ta bulunan Gabon Cumhurbaşkanı Ali Bongo, konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmazken, bazı Afrika ülkesi liderleri Gabon'daki darbe girişimini kınadı.

Bu arada, Burundi Cumhurbaşkanı Pierre Nkurunziza, Çad Cumhurbaşkanı Idris Deby Itno, Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari ve Afrika Birliği Başkanı Musa Faki Muhammed, yaptıkları açıklamalarla demokratik olmayan bu girişimi kınayarak yönetimin anayasaya aykırı bir şekilde değiştirilmesine karşı olduklarını bildirdi.

Gabon'da dün sabah saatlerinde Ulusal Radyo'yu işgal eden bir grup asker, bildiri okuyarak yönetime el koyduklarını duyurmuştu.

Kendilerini "Savunma ve Güvenlik Güçleri Yurtsever Cephesi" olarak tanımlayan, Teğmen Kelly Ondo Obiang liderliğindeki hareketin bildirisinde, halen tedavi için gittiği Fas'ta bulunan Cumhurbaşkanı Ali Bongo'nun yılbaşı mesajının hayal kırıklığı oluşturduğu, cumhurbaşkanının sorumluluklarını yerine getiremeyeceğini gösterdiği ifade edilmişti.

Bongo, Suudi Arabistan'da düzenlenen "Geleceğe Yatırım Girişimi Konferansı"na katılmak için Riyad'a gittiği 24 Ekim'de rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı.

Felç geçirdiği, hastanedeki operasyon sonrası suni komaya sokulduğu ortaya çıkan Bongo, Fas Kralı 6. Muhammed'in davetini kabul ederek tedavisinin devamı ve rehabilitasyon süreci için 29 Kasım'da Fas'ın başkenti Rabat'a gitmişti.

Taburcu olduğu 6 Aralık'tan bu yana Rabat'ta bulunan Bongo, yeni yıl mesajını oradan yayımlamıştı.

Videoda sağ elini oynatmadığı görülen Bongo, iyi yıl dileklerini paylaşmakla yetinmiş, "Gördüğünüz gibi daha iyiye gidiyorum ve yakında sizinle yeniden buluşmaya hazırlanıyorum." ifadesini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Ali Bongo, Ekim 2009'dan beri Gabon'u yönetiyor.

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darbe girişimi Gabon sorgu

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