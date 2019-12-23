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Gabon'da korsanlar balıkçı gemisindeki 4 Çinliyi kaçırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2019 05:29 | Son Güncelleme

Başkent Libreville limanındaki 2 balıkçı gemisine saldıran korsanlar 1 Gabon vatandaşını da öldürdü

Orta Batı Afrika'nın petrol zengini ülkesi Gabon'da korsanlarca balıkçı gemilerine düzenlenen saldırıda 4 Çinlinin kaçırıldığı 1 Gabon vatandaşının yaşamını yitirdiği bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, korsanlar başkent Libreville limanındaki 2 balıkçı gemisine saldırı düzenledi.

Korsanlar saldırdığı gemilerden birindeki 4 Çin vatandaşını kaçırdı, diğer gemideki 1 Gabon vatandaşını ise öldürdü.

Hükümet sözcüsü Edgard Anicet Mboumbou Miyakou, yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin İnterpol ile ortaklaşa soruşturma başlattığını ve limanda güvenliğin sağlandığını belirtti.

- Dünyanın en tehlikeli körfezi

Korsan saldırılarla adından söz ettiren Gine Körfezi dünyanın en tehlikeli deniz sahası olarak biliniyor.

Geçen hafta başında korsanlar, körfezde Angola’dan Togo’ya giden Marshall Adaları bandıralı petrol tankerine saldırı düzenlemiş, gemideki 20 Hint denizciyi kaçırmıştı.

Kasım ayının ilk haftasında da Benin'in ekonomik başkenti Kotonu'ya 9 mil uzaktaki sularda seyreden Norveç menşeli kargo gemisine korsanlar saldırı düzenlemiş, kaptanla birlikte gemideki 8 kişilik mürettebatı alıkoymuştu,

Temmuz ayında da Nijerya açıklarında silahlı kişiler, bir Türk gemisine saldırarak 18 kişilik Türk mürettebattan 10'unu fidye için kaçırmıştı. Kaçırılan gemiciler Nijerya güvenlik güçlerinin operasyonuyla kurtarılmış, Abuja'daki Türk Büyükelçiliğine teslim edilmişti.

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