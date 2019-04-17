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Gabon'da lise ve kolejlerde eğitim yeniden başlayacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2019 18:25 | Son Güncelleme

Hükümet, protestolara neden olan burs reformlarını geri çekti - Eğitim Bakanlığı, protestolar nedeniyle eğitime ara verilen lise ve kolejlerde yarın tekrar eğitime başlanacağını duyurdu

Orta Afrika ülkesi Gabon'da, burslarla ilgili protestolar nedeniyle geçen hafta eğitime süresiz ara verilen lise ve kolejlerde eğitimin yarın yeniden başlayacağı, hükümetin reformları geri çektiği bildirildi.

Eğitim Bakanı Michel Menga M'Essone, ulusal kanalda yaptığı açıklamada, devlet burslarında yaş sınırlarının daraltılmasına yönelik reformları bu yıl uygulamaya koymayacaklarını belirtti.

Reformların tedricen uygulamaya konulması konusunda modeller geliştirecek bir çalışma grubu oluşturulacağını ifade eden M'Essone, 10 Nisan'da öğrencilerin burs protestoları nedeniyle eğitime ara verilen lise ve kolejlerde yarından itibaren eğitimin yeniden başlayacağını kaydetti.

Öğrencilerin, 8 Nisan'dan başlattıkları protestoların tüm ülkede yayılması üzerine Gabon Eğitim Bakanlığı, 10 Nisan'da lise ve kolejlerde ikinci bir emre kadar eğitime ara verme kararı almıştı.

Gabon Başbakanı Julien Nkoghe, bütçedeki kesintileri ve ekonomik sıkıntıları gerekçe göstererek bursların kısıtlanmasını savunmuştu.

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eğitim Gabon

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