Gabon'da petrol rezervi keşfedildi

Orta Afrika ülkesi Gabon'da büyük bir petrol rezervinin keşfedildiği bildirildi.
Yerel basındaki haberlere göre, Norveçli petrol şirketi Panoro Enerji, Gabon açıklarında yaptığı petrol arama çalışmalarında yeni bir rezerv ortaya çıkardı.
Ülkenin Dussafu Ruche Nord-Est petrol sahasında yapılan keşfin 2011'den bu yana aynı sahadaki 9'ncu başarılı keşif olduğu belirtiliyor.
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