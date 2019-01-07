Gabon'daki darbe girişimi

Gabon'da sabah saatlerinde darbe girişiminde bulunan askerlerin yakalanarak tutuklandığı bildirildi.

Gabon Hükümet Sözcüsü ve İletişim Bakanı Guy-Bertran Mapangou, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Ulusal Radyo'yu işgal ederek bildiri okuyan isyancı askerlerin Gabon Ulusal Jandarma Müdahale Birimi (GIGN) tarafından yakalandığını belirtti.

Durumun kontrol altına alındığını ifade eden Mapangou, birkaç saat içinde her şeyin eskisi gibi olacağını söyledi.

Sabah 4.30'da ulusal radyoyu ele geçiren bazı askerler bildiri okuyarak Ulusal Danışma Konseyi kuracaklarını açıklamıştı.

Kendini "Savunma ve Güvenlik Güçleri Yurtsever Cephesi" olarak tanımlayan, Teğmen Kelly Ondo Obiang liderliğindeki hareketin bildirisinde, halen tedavi için gittiği Fas'ta bulunan Cumhurbaşkanı Ali Bongo'nun yılbaşı mesajının hayal kırıklığı oluşturduğu, cumhurbaşkanının sorumluluklarını yerine getiremeyeceğini gösterdiği aktarılmıştı.

Bongo, Suudi Arabistan'da düzenlenen "Geleceğe Yatırım Girişimi Konferansı"na katılmak için Riyad'a gittiği 24 Ekim'de rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı.