Gabon'dan Fransız televizyonuna yayın yasağı

Gabon'da Fransız televizyon kanalı France 2'nin halkın huzurunu bozacak şekilde yayın yaptığı gerekçesiyle 1 yıl yayın yapması yasaklandı.
Yerel medyadaki haberlere göre, İletişim Yüksek Otoritesi (HAC), France 2 kanalının Cumhurbaşkanı Ali Bongo Ondimba'nın mensup olduğu Bongo kabilesi hakkında yayınladığı belgeseli "huzur bozucu" buldu.
HAC'tan yapılan açıklamada, Bongo kabilesi hakkındaki eleştirel belgeselin, ülkedeki kurumları ve kişilerin onurunu zedelediği belirtildi.
İlk olarak Temmuz 2017'de yayımlanan belgeselin, ülkenin ulusal bayramı olan 17 Ağustos'ta yeniden yayına konulmasının halkın huzurunu bozduğu aktarılan açıklamada, France 2 kanalının tüm mecralardaki yayınlarının 1 yıl süreyle yasaklandığı kaydedildi.
"Bongo Kabilesi" başlıklı eleştirel belgeselde, Cumhurbaşkanının mensup olduğu kabilenin Gabon'un tüm petrol gelirlerinin yüzde 18'ini aldığı iddiaları yer alıyordu.
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