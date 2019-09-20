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Gabon'dan getirilen FETÖ sanıklarının davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2019 14:33 | Son Güncelleme

MİT tarafından düzenlenen operasyonla Gabon'dan Türkiye'ye getirilen 3 FETÖ sanığının, "silahlı terör örgütü yönetme" ve "uluslararası casusluk" suçlarından yargılanmasına devam ediliyor

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) Orta Afrika ülkesi Gabon'daki yapılanmasına yönelik MİT tarafından düzenlenen operasyonla Türkiye'ye getirilen ve "silahlı terör örgütü yönetme" ve "uluslararası casusluk" suçlarından tutuklanan 3 sanığın yargılaması sürüyor.

İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuklu sanıklar Osman Özpınar, İbrahim Akbaş ve Adnan Demirönal ile avukatları hazır bulundu.

Duruşmada, Mahkeme Başkanı celse arası beyanları alınan tanık A.S'nin ifadesini özetleyerek okudu.

Duruşma, celse arası mahkemeye gelen yazıların okunmasıyla devam ediyor.

- Olayın geçmişi

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) Orta Afrika ülkesi Gabon'daki yapılanmasına yönelik MİT tarafından düzenlenen operasyonla Türkiye'ye 10 Nisan 2018'de getirilen Osman Özpınar, İbrahim Akbaş ve Adnan Demirönal, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında "silahlı terör örgütü yöneticiliği" ve "uluslararası casusluk" suçlarından tutuklandı.

Başsavcılıkça hazırlanan sevk yazısında, Osman Özpınar'ın FETÖ/PDY bünyesinde sözde Gabon "ülke hadimi" olarak örgütsel faaliyette bulunan örgüt yöneticilerinden olduğu belirtildi.

Sanık Özpınar'a örgütün kendi jargonunda "hicret" görevi verdiği belirtilen sevk yazısında, sanığın FETÖ'nün Afganistan, Pakistan, Kenya, Ekvador ve son olarak da Gabon da bulunan okullarında öğretmenlik ve yöneticilik yaptığı kaydedildi.

- FETÖ elebaşısı sahiplendi

Sanık Osman Özpınar adına kayıtlı GSM hattında ByLock kullanıldığının tespit edildiği aktarılan sevk yazısında, sanıkların Gabon'da yakalanmasından sonra, FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen'in örgütün üst düzey yöneticilerinden olan Özpınar'ı sahiplenerek terör örgütüne ait yazılı görsel medyada moral verici açıklamalarda bulunması ve yapılan operasyonu "eşkıyalık" olarak eleştirmesine yer verildi.

Sanıklardan İbrahim Akbaş'ın da FETÖ'nün bünyesinde Gabon'da örgüt yöneticiliği yaptığı belirtildi.

Akbaş'ın terör örgütünün Azerbaycan, Kamerun ve Gabon'da bulunan okullarında öğretmenlik yaptığı anlatılan sevk yazısında, sanığın Bank Asya'da 2014'te Ağustos ayında 20 bin 65 lira hesap arttırımına gittiği vurgulandı.

Sevk yazısında örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu belirtilen sanıktan elde edilen dijital materyallerde FETÖ'yü övücü görsel ve yazılı dokümanların bulunduğu aktarıldı.

- Demirönal sözde Gabon "ülke imamı"

Sanık Adnan Demirönal'ın da FETÖ'nün sözde Gabon "ülke imamı" olarak görev yaptığı belirtilen sevk yazısında, bu sanığın da Burkina Faso, Azerbaycan ve son olarak da Gabon'da bulunan okullarında öğretmenlik yaptığı anlatıldı.

Sevk yazısında sanıklar Osman Özpınar, İbrahim Akbaş ve Adnan Demirönal'ın FETÖ/PDY'nin dış yapılanmasında Gabon'da terör örgütü yönetici pozisyonunda örgütsel faaliyette bulundukları ve uluslararası casusluk yaptıkları belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Osman Özpınar, İbrahim Akbaş ve Adnan Demirönal'ın "silahlı terör örgütü yönetme" ve "uluslararası casusluk" suçlarından ayrı ayrı 16,5 yıldan 28,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları talep edildi.

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Gabon'dan getirilen FETÖ sanıklarının davası

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