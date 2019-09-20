Gabon'dan getirilen FETÖ sanıklarının davası

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) Orta Afrika ülkesi Gabon'daki yapılanmasına yönelik MİT tarafından düzenlenen operasyonla Türkiye'ye 10 Nisan 2018'de getirilen Osman Özpınar, İbrahim Akbaş ve Adnan Demirönal, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında "silahlı terör örgütü yöneticiliği" ve "uluslararası casusluk" suçlarından tutuklandı.

İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuklu sanıklar Osman Özpınar, İbrahim Akbaş ve Adnan Demirönal ile avukatları hazır bulundu.

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) Orta Afrika ülkesi Gabon'daki yapılanmasına yönelik MİT tarafından düzenlenen operasyonla Türkiye'ye getirilen ve "silahlı terör örgütü yönetme" ve "uluslararası casusluk" suçlarından tutuklanan 3 sanığın yargılaması sürüyor.

Başsavcılıkça hazırlanan sevk yazısında, Osman Özpınar'ın FETÖ/PDY bünyesinde sözde Gabon "ülke hadimi" olarak örgütsel faaliyette bulunan örgüt yöneticilerinden olduğu belirtildi.

Sanık Özpınar'a örgütün kendi jargonunda "hicret" görevi verdiği belirtilen sevk yazısında, sanığın FETÖ'nün Afganistan, Pakistan, Kenya, Ekvador ve son olarak da Gabon da bulunan okullarında öğretmenlik ve yöneticilik yaptığı kaydedildi.

- FETÖ elebaşısı sahiplendi

Sanık Osman Özpınar adına kayıtlı GSM hattında ByLock kullanıldığının tespit edildiği aktarılan sevk yazısında, sanıkların Gabon'da yakalanmasından sonra, FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen'in örgütün üst düzey yöneticilerinden olan Özpınar'ı sahiplenerek terör örgütüne ait yazılı görsel medyada moral verici açıklamalarda bulunması ve yapılan operasyonu "eşkıyalık" olarak eleştirmesine yer verildi.

Sanıklardan İbrahim Akbaş'ın da FETÖ'nün bünyesinde Gabon'da örgüt yöneticiliği yaptığı belirtildi.

Akbaş'ın terör örgütünün Azerbaycan, Kamerun ve Gabon'da bulunan okullarında öğretmenlik yaptığı anlatılan sevk yazısında, sanığın Bank Asya'da 2014'te Ağustos ayında 20 bin 65 lira hesap arttırımına gittiği vurgulandı.