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Gabon'dan getirilen FETÖ sanıklarının davasında ara karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2019 17:31 | Son Güncelleme

MİT operasyonuyla Gabon'dan getirildikleri Türkiye'da tutuklanan 3 FETÖ sanığının, "silahlı terör örgütü yönetme" ve "uluslararası casusluk" suçlarından yargılandığı davada, tahliye talepleri reddedildi

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) Orta Afrika ülkesi Gabon'daki yapılanmasına yönelik MİT operasyonuyla getirildikleri Türkiye'de "silahlı terör örgütü yönetme" ve "uluslararası casusluk" suçlarından tutuklanan 3 sanığın yargılandığı davada, tahliye talepleri kabul edilmedi.

İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanıklar Osman Özpınar, İbrahim Akbaş ve Adnan Demirönal'a söz verildi.

Sanık Adnan Demirönal önceki duruşmada sunduğu taleplerini tekrar ettiğini belirterek, hakkındaki imaj inceleme raporunda yer alan terörü övücü dokümanların olduğu suçlamasını kabul etmediğini söyledi.

Cihazın kendi üstüne olmadığını ve bu durumda suç olmayacağını öne süren sanık Demirönal, bütün faaliyetinin öğretmenlikten ibaret olduğunu belirterek, ''Bir öğretmen olarak yurt dışında çalışmanın terör örgütü suçu olduğunu bilmiyordum, haktan, adaletten kaçan bir insan değilim. Hiçbir terör örgütüne üyeliğim bulunmamıştır, suçlamayı kabul etmiyorum'' diyerek kendini savundu.

Sanık İbrahim Akbaş da, ''ByLock kullanmadım, Bank Asya'da her zaman param oldu, ödemelerimi öyle yapıyordum. Suçsuzum terörist faaliyet içinde bulunmadım. Ben öğrencilerime İstiklal Marşı okutmuşum, bayrağı göndere çekmişim, şimdi ise terörle suçlanıyorum, bunu içim almıyor'' sözleriyle kendini savundu.

Diğer sanık Osman Özpınar, Sabiha Gökçen Havalimanındaki kendilerine yapılan gözaltı işlemlerinin usulsüz olduğunu ileri sürerek, kamera kayıtlarının incelenmesini talep etti. Bank Asya'daki para hareketlerini örgütsel bir talimat doğrultusunda yapmadığını ve Bylock kullanmadığını savunan sanık Özpınar, hakkındaki tüm suçlamaları reddederek, tahliyesini talep etti.

Gelen evraka ve tahliye taleplerine ilişkin görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, tüm sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tahliyesini talep eden tüm sanıkların mevcut delil durumunu dikkate alarak, tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Heyet, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

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Gabon'dan getirilen FETÖ sanıklarının davası

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