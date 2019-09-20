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Gabon’dan getirilen FETÖ üyelerinin yargılanmasına devam edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 20.09.2019 17:06 | Son Güncelleme

MİT’in yaptığı operasyonla Gabon’da yakalanarak Türkiye’ye getirilen Osman Özpınar, İbrahim Akbaş ve Adnan Demirönal’ın yargılanmasına devam edildi.

MİT’in yaptığı operasyonla Gabon’da yakalanarak Türkiye’ye getirilen Osman Özpınar, İbrahim Akbaş ve Adnan Demirönal’ın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerine devam kararı verdi.
Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) Nisan 2018’de düzenlediği operasyonla FETÖ üyesi oldukları gerekçesiyle Gabon’da yakalanarak Türkiye’ye getirilen ve ‘silahlı terör örgütü kurma veya yönetme’ ve ‘uluslararası casusluk’ suçlarından 26,5 yıla kadar hapisleri talep edilen sanıklar Osman Özpınar, İbrahim Akbaş ve Adnan Demirönal’ın yargılanmasına devam edildi. İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuklu sanıklar ve avukatları hazır bulundu.

"Benden terörist çıkmaz"
Duruşmada savunma yapan sanık Adnan Demirönal, “Benimle alakalı her soruya doğru cevap verdim. Suç işlemedim. İddia makamı her açıdan suç uydurmaya başvurmuştur. Ben yurt dışında açılmış olan bir okulun kimler tarafından açıldığını bilemem, beni ilgilendirmez de. Bütün faaliyetim öğretmenlik yapmak. Ben bir terörist değilim. Benden terörist çıkmaz. Tahliyemi talep ediyorum” dedi.

"Suçsuzum ve bundan çok eminim"
Savunmasında, ByLock kullanmadığını belirten sanık İbrahim Akbaş, “Bank Asya’da her zaman param oldu. Yaz döneminde Türkiye’ye geldiğimde birikimlerimi yatırdım. Ekmek parası için çıktığımız yolda başımıza gelenlere inanamıyorum. Ailecek, apar topar alınıp neden buraya getirildiğimizi bilmek istiyorum. Suçsuzum ve bundan da çok eminim. Tahliyemi talep ediyorum” ifadelerini kullandı.
Savunma yapan bir diğer sanık Osman Özpınar, “Buraya getirilmem, gözaltına alınmam tamamen hukuk dışı bir şekilde gerçekleştirilmiştir” diyerek tahliyesini talep etti.
Davaya ilişkin beyanda bulunan sanık avukatları, müvekkillerinin tahliyelerini talep etti. Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı, sanıkların suçlarının vasıf ve mahiyeti dolayısıyla tutukluluk halinin devamını talep etti. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıkların suçlarının vasıf ve mahiyeti dolayısıyla tutukluluk halinin devamına karar verirken bazı eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

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