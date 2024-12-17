Gabonlu Dina'nın sır ölümünde mahkemeden beraat kararı! Dursun Acar sevinçten bayıldı: "Kızımın bekareti için para teklif etmişler"

Filyos Çayı'nın Yeşilköy mevkisinde 26 Mart 2023’te Gabonlu üniversite öğrencisi Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'nın cansız bedeni bulundu. Şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlatıldı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, Dina'nın ana yolda bir otomobilden inip, koşarak çalılıklara gittiğini, bir süre sonra araca döndüğünü, ardından otomobilin de çalılığa ilerlediğini tespit etti. Cesedinde morluklar bulunan Dina'nın para karşılığı cinsel ilişki talebi içeren mesajlar aldığı, annesine Karabük'ten gitmek istediğini söylediğine dair mesajlar ve ses kayıtları da ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında 3'ü Gabon uyruklu, 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 5'i savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Mahkemeye sevk edilen şüpheliler Dursun Acar, İ.Ç. ve S.Ç. adli kontrol şartıyla serbest kaldı. 3 kez gözaltına alınıp, salıverilen, Dina'nın son olarak bindiği otomobilin sürücüsü Dursun Acar 4’üncü kez sevk edildiği mahkemede tutuklandı. Dina'nın cenazesi de İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak Gabon'a götürülerek defnedildi.

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianamenin kabulüyle Dursun Acar hakkında 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve 'Cinsel istismar' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

"İNTİHAR İHTİMALİ KABUL EDİLEMEZ"

Karabük 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın 7’nci duruşması bugün görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Dursun Acar, cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracığıyla katıldı. Dina’nın ailesi ve taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

Söz verilen Dina’nın ailesinin avukatı, Dina’nın sokağa çıkıp koşmasına neden olan sebeplerin açıklanmadığını belirterek, “Saldırıya uğradığında duvardan atlayıp kaçan, arabada saldırıya uğradığında koşarak kaçan, arkadaşlarıyla ders çalışma planı yapan, hayata bağlı olduğu saldırılardan kaçma çabasıyla görülen Dina’nın intihar ihtimali kabul edilemez. Sanık tarafından kasten öldürülmüştür" denildi.

"KIZIMIM BEKARETİ İÇİN PARA TEKLİF ETMİŞLER"

Duruşmada dinlenen Dina’nın annesi Jessica Sandra Makemba Panga ise “Karabük’te ırkçılık olduğunu bilseydim kızımı göndermezdim. Gönderdiğim için pişmanım. Ölmeden bir hafta önce telefonda sınavlarından konuşuyorduk. İnsanlardan yardım isteyince ona eşit davranmamışlar, PTT’de yardım görememiş. Kızımın bekareti için ona 300 yüz bin Afrika Frangı (10 bin lira) teklif etmişler. Bunu yapmak istemedi, korkuyordu. Kızım kibar ve edepli biriydi. Bu teklif karışında onlarla kavga ettiği için bana ‘Anne sen beni böyle terbiye etmedin. Özür dilemeliyim’ diye düşünüp yine özür dilemeye gitmişti PTT’ye" dedi.

"TÜRK MAHKEMELERİNE GÜVENİYORUM"

Dina’nın babası Guy Serge Ibouanga, “Sanık sandalyesinde oturan kişiyi suçlayacak açık deliller var. Allah’ın adaletini uygulayan Türk mahkemelerine güveniyorum. Dursun Acar’ın Türk adaletine göre mahkemenizce cezalandırılmasını istiyorum" diye konuştu.

Sanık avukatlarından biri, olayın apartmanın bodrumunda başlamasına rağmen, ilgili kişilere takipsizlik kararı verildiğini ve senaryolarla suçlamalar üretildiğini ifade ederek, “Takipsizlik, ‘Zaten bir kişiyi bulduk. Tutukladık. Toplumu rahatlattık’ demek için veriliyor. Suçlamada ısrarlı takip olduğu için neticeyi öngörerek yaptı deniyor. Çay kenarına gitmesi 5 dakika sürüyor. 5 dakikada nasıl takip ettiği açıklanmıyor. Hukuk fakültelerinde şüpheden sanık yararlanır diye öğretiliyor. Biz burada toplumu rahatlatmak için yargılama yapıyoruz. Bu yargılamayı gördükten sonra yolda yaralı biri görsem asla arabama almam. Dina’nın çıplak ayakla, 4 numara gözlüğü olmadan evden kaçması hayatın olağan akışına uygun denip, takipsizlik veriliyor ama Dursun’un aracından inmesi aykırı, cinsel saldırı var deniyor. Suçlamaları kabul etmiyoruz. Bu dosya ders olarak anlatılmalı. Tüm varsayımlara dayanarak yapılan tespitler, elde bulunan sanığa ceza vermek için ortaya atılmış çıkarımlardır. Somut delil yoktur" dedi.

Bu sırada verilen ara sonrası salona giren ve yere oturan 6 Afrika kökenli öğrenci, mahkeme başkanının sandalye sayısı kadar kişi alınacağı gerekçesiyle verdiği talimatla polis tarafından salondan dışarıya çıkarıldı.

"HERKES SENARYO YAZIYOR"

Son sözleri sorulan tutuklu sanık Dursun Acar, SEGBİS aracılığıyla verdiği ifadede, “Başkanım ben üzüntülüyüm. Cana kıyacak bir cani değilim. Kimseye karşı suç işlemedim. Ben 17 yaşındaki Dina denen kıza, benim de kızım var, damadım var, bunu nasıl yapabilirim. Kimseye kıymadım, suç işlemedim. Herkes senaryo yazıyor. Ben Allah'a sığındım, suçsuzum" diye konuştu.

BERAAT KARARI VERİLDİ! SEVİNÇ ÇIĞLIKLARI ATTI

Mahkeme heyeti, Dursun Acar’ın ‘Kadına karşı kasten öldürme’ ve ‘Cinsel istismara teşebbüs’ suçlarının sabit olmadığına kanaat getirerek üzerine atılı tüm suçlardan ayrı ayrı beraatine karar verdi. SEGBİS ile duruşmaya katılan Acar, kararı duyunca sevinçten baygınlık geçirdi. Mahkeme başkanının talimatıyla infaz koruma memurları, Acar’a müdahale etti. Bu sırada Dina’nın annesi Jessica da mahkeme salonunda üzüntüden bayıldı.

KADINLAR YÜRÜYÜŞ YAPTI

Duruşmanın ardından 'Dina için Feministler' adıyla bir araya gelen kadınlardan oluşan avukatların da içinde bulunduğu grup, slogan atarak adliyeden çarşıya kadar yürüyüş yaptı. Yürüyüşe Milletvekili Özgül Saki de eşlik etti.

"BİR KADIN CİNAYETİ CEZASIZ BIRAKILDI’"

Karabük’te Filyos Çayı'nda cansız bedeni bulunan Gabonlu üniversite öğrencisi Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'nın (17) ölümüne ilişkin tutuklu yargılanan Dursun Acar’ın atılı tüm suçlardan beraatine karar verilmesinin ardından davayı takip eden ‘Dina için Feministler’ grubu, adliye binası önünde pankart açtı. Grup, Kemal Güneş Caddesi’ndeki Madenci Anıtı’na yürüdü. Burada grup adına açıklama yapan Avukat Gülyeter Aktepe, “7’nci celsede bu dosyada yargılanan tek sanık olan Dursun Acar’ın ‘Cinsel istismar ve ‘Kasten öldürme’ suçlarından beraatine ve tutuklu bulunduğu için tahliyesine karar verildi. Biz bu kararı kabul etmiyoruz. ‘Erkek adalet değil gerçek adalet’ diyerek çıktık bu yola. Bunu beyan etmemizin tek nedeni cinsiyetçi yargı sisteminin şüpheli kadın ölümlerini bu şekilde cezasız bırakması. Cinsiyetçi ve erkek yargı sisteminin şüpheli kadın ölümlerinin ardındaki erkek şiddetini bu şekilde görmezden gelmesi. Tam da bu görmezden gelme nedeniyle bir kadın cinayeti cezasız bırakıldı" ifadelerini kullandı.

"ACAR'I BİRE BİR SUÇLU GÖSTEREN DELİLLER VARDI"

Ortada açık deliller olduğunu öne süren Dina’nın babası Guy Serge Ibouanga da yaptığı konuşmada, “Hepimizin görebildiği karşı konulamaz deliller vardı. Dursun Acar’ı bire bir suçlu gösteren deliller vardı. Kızımız Dina’nın öldürülmesine dair Karabük mahkemesinin sınırlarına geldik demek ki. Dina’nın kanı öç için çığlık atıyor. Bu erkeklerin adaleti ne olursa olsun, ilahi adalet tecelli edecek. Biz hukuk mücadelemize devam edeceğiz" dedi.

"SON GÖREN DURSUN'DU"

Anne Jessica Sandra Makemba Panga ise “7 celsedir buraya geliyoruz. Bizim kalbimizi hafifletecek bir sonuç almak için. Bu hiç normal değil. Ama biz burada bırakmayacağız. Dursun’u tahliye ettiler sanki hiçbir şey yapmamış gibi. Halbuki Dursun, çocuğa yardımcı oluyormuş taklidi yaptı. Yardım isteyen bir kişi arabadan nasıl o şekilde çıkar. Çocuğu hayatta gören son kişi Dursun’du ve ona hiç ceza vermeden bırakıp salıyorlar. Ama Dina’nın adaleti olacak. Dursun’u aklayanlar Dursun’u saf sanıyorlar. Onlar Allah’ın adaletini görecekler" diye konuştu.

Kaynak: DHA-İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır