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Gadir Hum Bayramı nedir? Gadir Hum Bayramı'nda neler yapılır, gelenekleri neler?

17.07.2022 00:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gadir Hum Bayramı'nın anlamı ve bugüne özel gelenekler merak ediliyor. Hz. Muhammed'in Veda Haccı dönüşü Hazreti Ali'yi taltif ettiği gün olarak anılmakta olan Gadir-i Hum Bayramı iki gün süresince kutlanacak. Peki Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı’na ek olarak Hicrî takvime göre Zilhicce Ayı’nın On Sekizinci günü kutlanan bu bayramda neler yapılır? İşte anlamı ve gelenekleri...

Gadir Hum Bayramı nedir? Gadir Hum Bayramı'nda neler yapılır, gelenekleri neler?

Gadir Hum Bayramı'nın anlamı ve bugünde neler yapılması gerektiği merak ediliyor. Gadir Hum bayramına özel kutlama mesajları da bu özel günün gelmesiyle beraber sorgulanmaya başladı. Gadir Hum Bayramı 16 Temmuz tarihinde kutlanıyor ve sabahın ilk ışıklarıyla, vatandaşlar türbelere giderek dua edip buhur yakıyorlar. Peki Gadir Hum bayramı nedir, gelenekleri neler?

GADİR HUM BAYRAMI NEDİR?

Gadir Hum bayramının anlamı merak ediliyor. Ali el-Mûrtezâ’nın Muhammed peygamber tarafından “Velâyet” makâmına atandığına (halef ilan ettiğine) inanılan bu özel günde kurbanlar kesilmekte ve türbelere ziyaretler gerçekleştirilmektedir.

GADİR HUM BAYRAMI GELENEKLERİ NELER?

Gadir Hum bayramı her sene geleneksel olarak düzenlenmektedir. Gadir-i Hum Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlanırken, bayramda sabahın erken saatlerinde vatandaşlar sık sık türbelere akın etmekte ve türbede kurban kesmektedir. Büyük kazanlarda hazırlanan, içerisinde buğday-et karışımının olduğu 'Hirise' ismi verilen güne özel yemek de hazırlanmakta ve vatandaşlara dağıtılmaktadır. Herkesin bir parça katkı sunduğu "Hirisi" yemeği en başta ise dar gelirli vatandaşlara verilmektedir.

GADİR HUM BAYRAMI MESAJLARI VE SÖZLERİ

Bayramlarımızın daim, kazanlarımızın her zaman kaynaması dileği ile... Gadir Hum bayramınız kutlu olsun.

En büyük bayramlarımızdan olan Gadir Hum Bayramımız mübarek olsun. Nice mutlu, hayırlı senelere!

Yılın en güzel günlerinden Gadir Hum bayramımız mübarek olsun. Darısı her seneye inşallah.

Hayır kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların herkesten uzak, dualarımızın kabul olması dileğiyle. Gadir Hum bayramı kutlu olsun.

Birlik ve kardeşlik içinde sağlıklı ve huzurlu daha nice bayramlara. Sağlıklı, mutlu, bereketli günler dilerim. Gadir Hum bayramınız kutlu olsun.


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