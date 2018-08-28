Gadiri Hum Bayramı nedir? Gadiri Hum Bayramı'nı kimler kutlar?

Gadiri Hum Bayramı nedir, Gadiri Hum Bayramı'nı kimler kutluyor soruları bugün Google'da merak ediliyor ve aranıyor. Gadiri Hum Bayramı, Alevi inancına göre kutlanan bir bayramdır. Gadiri Hum Bayramı kutlaması, Peygamber Efendimizin aynı adlı yerde yaptığı Veda Haccı hutbesinde söylediği bir ifadeye istinaden yapılmaktadır. Peki Gadiri Hum Bayramı hangi ifadeye dayanıyor? Gadiri Hum Bayramı niye kutlanıyor? İşte Gadiri Hum Bayramı'na dair detaylar, açıklamalı bilgiler...

GADİRİ HUM BAYRAMI NEDİR?

Şiîlerin inancına göre İslam peygamberi, Ali bin Ebî Tâlib'i kendisinden sonra gelecek halef tayin etmiştir. Bunun kaynağı olarak Gadir-i Hum'u öne sürerler. Bunu anmak için her sene Hicrî Zilhicce ayının 18inde "Gadir-i Hum Bayramı" kutlanır. Bu gün, Gadir-i Hum Hadisi'nin yıldönümüdür. Ali bin Ebî Tâlib'in birinci sırada halife oluşuna delil olarak getirilen hadisin bir kısmı:

"Ben kimin mevlası isem, Ali de onun mevlasıdır. Ey Allahım, onu sevenleri sev, ona düşman olanlara da düşman ol."

GADİR-İ HUM BAYRAMI'NI KİMLER KUTLUYOR?

Sünni rivayetlere göre Gadir-i Hum'da Hz. Ali hakkında 'Ben kimin mevlası isem, Ali de onun mevlasıdır.' hadisinin söylenmesinin sebebi hilafetle alakalı olmayıp bir kaç sebebi vardır: Hazreti Ali'nin bir savaşta yaptıklarından dolayı gücenenlerin olması ve Yemen seferi sırasında ganimetlerin taksiminde katı davranmasından ötürü yanındakileri küstürmesi sebebiyle sahabilerin şikayetçi olmaları ve aynı zamanda savaşlarda müslümanların müşrik akrabalarını öldürmesinden dolayı Hazreti Ali'ye karşı oluşan antipatiyi gidermek için bu hadis söylenmiştir. Pek çok Sünni kaynakta bu hadis geçmekte ancak nerede söylendiği belirtilmemektedir. İbn Teymiye, hadisin sahih isnadı olmadığını mevzu olduğunu ve Gadir-i Hum olayının Hazreti Ömer ve Hazreti Osman halife seçilirken gündeme gelmediğini Rafiziler tarafından uydurulduğunu söylemiştir.