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Gadiri Hum Bayramı nedir? Gadiri Hum Bayramı'nı kimler kutlar?

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2018 10:17 | Son Güncelleme

Gadiri Hum Bayramı nedir merak ediliyor. Gadiri Hum esasında bir yer ismidir. Peygamber Efendimiz'in son haccında yaptığı Veda Haccı konuşmasını burada yaptığı söylenmektedir. Mekke ile Medine arasında yer alan Rabiğ Vadisi üzerinde bir mıntıkaya verilen bir isim olan Gadir-i Hum'un kelime manası Hum Gölcüğü'dür. Peki Gadiri Hum Bayramı nedir, niçin kutlanır? Peygamber Efendimizin Veda Haccı hutbesiyle ne alakası vardır? İşte Gadiri Hum Bayramı'na dair detaylar...

Gadiri Hum Bayramı nedir? Gadiri Hum Bayramı'nı kimler kutlar?

Gadiri Hum Bayramı nedir, Gadiri Hum Bayramı'nı kimler kutluyor soruları bugün Google'da merak ediliyor ve aranıyor. Gadiri Hum Bayramı, Alevi inancına göre kutlanan bir bayramdır. Gadiri Hum Bayramı kutlaması, Peygamber Efendimizin aynı adlı yerde yaptığı Veda Haccı hutbesinde söylediği bir ifadeye istinaden yapılmaktadır. Peki Gadiri Hum Bayramı hangi ifadeye dayanıyor? Gadiri Hum Bayramı niye kutlanıyor? İşte Gadiri Hum Bayramı'na dair detaylar, açıklamalı bilgiler...

GADİRİ HUM BAYRAMI NEDİR?

Şiîlerin inancına göre İslam peygamberi, Ali bin Ebî Tâlib'i kendisinden sonra gelecek halef tayin etmiştir. Bunun kaynağı olarak Gadir-i Hum'u öne sürerler. Bunu anmak için her sene Hicrî Zilhicce ayının 18inde "Gadir-i Hum Bayramı" kutlanır. Bu gün, Gadir-i Hum Hadisi'nin yıldönümüdür. Ali bin Ebî Tâlib'in birinci sırada halife oluşuna delil olarak getirilen hadisin bir kısmı:

"Ben kimin mevlası isem, Ali de onun mevlasıdır. Ey Allahım, onu sevenleri sev, ona düşman olanlara da düşman ol."

GADİR-İ HUM BAYRAMI'NI KİMLER KUTLUYOR?

Sünni rivayetlere göre Gadir-i Hum'da Hz. Ali hakkında 'Ben kimin mevlası isem, Ali de onun mevlasıdır.' hadisinin söylenmesinin sebebi hilafetle alakalı olmayıp bir kaç sebebi vardır: Hazreti Ali'nin bir savaşta yaptıklarından dolayı gücenenlerin olması ve Yemen seferi sırasında ganimetlerin taksiminde katı davranmasından ötürü yanındakileri küstürmesi sebebiyle sahabilerin şikayetçi olmaları ve aynı zamanda savaşlarda müslümanların müşrik akrabalarını öldürmesinden dolayı Hazreti Ali'ye karşı oluşan antipatiyi gidermek için bu hadis söylenmiştir. Pek çok Sünni kaynakta bu hadis geçmekte ancak nerede söylendiği belirtilmemektedir. İbn Teymiye, hadisin sahih isnadı olmadığını mevzu olduğunu ve Gadir-i Hum olayının Hazreti Ömer ve Hazreti Osman halife seçilirken gündeme gelmediğini Rafiziler tarafından uydurulduğunu söylemiştir.

Hazreti Ali'nin torunu Hasan el-Müsenna'ya mevla hadisinin gerçek olup olmadığı sorulması üzerine şöyle demiştir:

"Evet söylemiştir. Fakat bununla emirliği kastetmemiştir. Eğer maksadı bu olsaydı daha açık bir ifade kullanırdı, çünkü Resülullah müslümanların en fasihidir... Yemin ederim ki Allah ve Resulü halifelik için Ali'yi seçip müslümanlara idareci yapsalardı ve Ali de bunu yerine getirmeseydi Allah'ın ve Resulü'nün emirlerini ilk terkeden o olurdu."

GADİR HUM BAYRAMI'NDA NELER YAPILIR?

Gadir Hum Bayramı Alevi itikadına göre en büyük bayramdır. Gadir Hum olayında Peygamber Efendimizin Hz. Ali'ye kendisinin halefi olarak tayin olduğu gün olarak ilan eden Aleviler, bugünü bazı ibadetler ile geçirirler. Gadir Hum Bayramı'nda başlıca yapılması tavsiye edilenler; oruç tutmak, gusül almak, Hz. Ali'yi ziyaret etmek, Seyyid İbn Tavus’un “İkbal” adlı kitabında Resulullah’tan rivayet ettiği sığınma duasını okumak, Nubde Duasını okumak, gusledip öğleye yarım saat kala iki rekat namaz kılmak (her rekatta 1 defa “Fatiha” suresi 10 defa “İhlas” suresi, 10 “Ayete’l Kürsü” ve 10 defa da “Kadir” suresi okunur), Mümin kardeşlerin birbirlerini görünce yekdiğerini şu şekilde tebrik etmeleri: “Bizim Emirilmüminin ve Ehlibeyt imamlarının velayetine sarılanlardan eden Allah’a hamdolsun.”, 100 Defa “Dinin kemalini ve nimetinin tamamlanmasını Emirilmüminin Ali bin Ebu Talib’in velayeti kılan Allah’a hamdolsun.” demek.

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