Gaffar Okkan Diyarbakır'da anıldı

Aslan, "Rabb'im inşallah bize de öyle bir şehadeti nasip eder. Aradan geçen 18 yıla rağmen Diyarbakır halkının onu unutmamış olması bizi teşkilat olarak onurlandırıyor. Şehit Okkan ve polis memurlarına Allah'tan rahmet, ailelerine de sabır diliyorum." dedi.

"Ne mutlu ona." diyen Aslan, Okkan'ın yaptığı hizmetlerle de anıldığını belirtti.

İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, 24 Ocak 2001 yılında şehit edilen Ali Gaffar Okkan ve silah arkadaşlarını andıklarını belirterek, aradan geçen 18 yıl içerisinde Diyarbakır halkının onu unutmadığını söyledi.

Kur'an-ı Kerim okunan anma programında ellerinde Türk Bayrağı ve Okkan'ın fotoğrafları bulunan şehit yakınları, gaziler, polis memurları, "Ali Gaffar" ismini taşıyan çocuklar ve vatandaşlarla şehitlik anıtına karanfil bıraktı.

Okkan ile polis memurları Mehmet Kamalı, Sabri Kün, Mehmet Sepetçi, Atilla Durmuş ve Selahattin Baysoy için anma programı, şehit edildikleri merkez Yenişehir ilçesi Sezai Karakoç Bulvarı'nda yapıldı.

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da, Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan ve 5 polis memuru için şehadetlerinin 18. yılında anma programı düzenlendi.

- "18 yıldır fotoğrafı cebimde"

Anma programına katılan vatandaşlardan Seyfettin Ayverdi, Okkan'ı Diyarbakır'da görev yaparken 2 defa görme fırsatı bulduğunu ve çok sevdiğini söyledi.

Okkan'ın kabrini ziyaret etmek için 4 defa Sakarya'ya gittiğini ifade eden Ayverdi, "Kabrinde Kur'an okudum, dualar ettim. Çocuklarını görmeye gittim. 18 yıldır fotoğrafını cebimde taşıyorum. Onu seviyorum. Diyarbakırlılar çocuklarına, torunlarına onun ismini bıraktı. Ben de torunumun adını 'Ali Gaffar' bıraktım." diye konuştu.

Diyarbakırspor Kulübü Başkanı Şehmus Akyıl da Diyarbakır ve Diyarbakırspor için Ali Gaffar Okkan'ın çok önemli bir şahsiyet olduğunu vurgulayarak, Okkan'ın Diyarbakırspor'un şimdiye kadar tek onursal başkanı olduğuna işaret etti.

- Ali Gaffar Okkan

Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan, 1952 yılında Sakarya'nın Hendek ilçesinde doğdu. 30 Eylül 1970'te Polis Kolejinden, 29 Eylül 1973'te Polis Akademisinden mezun olarak İzmir Emniyet Müdürlüğüne Komiser Yardımcısı olarak atanan Okkan'ın, 1983'te Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğüne tayini çıktı. 1985'te Şube Müdürlüğüne terfi eden Okkan, 1986'da Eskişehir Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görev aldı.