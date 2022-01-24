HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Gaffar Okkan: Diyarbakırlıların 21 yıldır unutmadığı, öldürülen eski emniyet müdürü

Gaffar Okkan: Diyarbakırlıların 21 yıldır unutmadığı, öldürülen eski emniyet müdürü

24.01.2022 14:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

24 Ocak 2001 tarihinde Diyarbakır'ın Şehitlik semtinde makam aracıyla Emniyet Müdürlüğü'nden Valilik binasına doğru giderken silahlı bir grup tarafından pusuya düşürülerek beş polis memuruyla birlikte hayatını kaybeden Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Gaffar Okkan, Diyarbakır'da anıldı.

Gaffar Okkan: Diyarbakırlıların 21 yıldır unutmadığı, öldürülen eski emniyet müdürü

24 Ocak 2001'de, dönemin Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan'a Şehitlik semtinde silahlı saldırı düzenlendi. Makam aracıyla Emniyet Müdürlüğü'nden Valilik binasına giden araç pusuya düşürüldü. Saldırıda Gaffar Okkan ve beş polis memuru hayatını kaybetti.

Saldırının düzenlendiği Sezai Karakoç Bulvarı'nda, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından bir anma töreni yapıldı. Törende Kur'an-ı Kerim okundu, karanfiller bırakıldı.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, törende kısa bir konuşma yaptı. Aşkın, Okkan'ın, kentin her sokağında, yardıma muhtaç olan herkese yardım ettiğini, kent sakinlerinin ona "Gaffar baba" diye hitap ettiğini hatırlattı.

Aşkın, "Bu herkese kısmet olmayacak bir gönüllerde taht kurmaydı. Diyarbakır'da gezdiğimiz her sokakta, birçok iş yerinde ve evde onun o gülen yüzüyle fotoğrafını görüyoruz. Diyarbakırlılar Ali Gaffar Okkan'ı unutmadılar ve unutmayacaklar. Çünkü o bu kenti çok seviyordu'' dedi.

Gaffar Okkan için, Hendek'teki mezarı başında da anma töreni düzenlendi.

Kısa sürede halkın sevgisini kazandı

1952 yılında Sakarya'nın Hendek ilçesinde doğan Ali Gaffar Okkan, 30 Eylül 1970 tarihinde Polis Koleji'nden, 29 Eylül 1973 tarihinde Polis Akademisi'nden mezun olduktan sonra İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ne komiser yardımcısı olarak atandı.

İzmir'den sonra 1983 yılında Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Okkan, 1985 yılında şube müdürlüğüne terfi etti. 1986 yılında ise Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü kadrosuna girdi ve 1992 yılında emniyet müdür yardımcısı oldu.

1993'te 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğü'ne terfi edilerek Kars Emniyet Müdürü oldu.

18 Kasım 1997 tarihinde Diyarbakır Emniyet Müdürü olarak göreve başladı.

Diyarbakır'da olağanüstü hal (OHAL) uygulamasının sürdüğü 1997 yılında göreve başlayan Okkan, kısa sürede halkın sevdiği bir isim olmayı başardı.

Onun döneminde ilk defa kadın polisler sokakta görev aldı. Çocuk ve yaşlılar için devriye gezen araçlarda yine kadın polisler görevlendirildi.

Okkan, Diyarbakır ve bölgede Hizbullah örgütüne yönelik başlatılan operasyonlarda etkili oldu.

2000 yılında örgütün lideri Hüseyin Velioğlu'nun İstanbul Beykoz'da villasına yapılan operasyonun içinde adı geçen isimlerden olduğu ve bu yüzden örgütün hedefi olduğu, hala çözülemeyen suikastın Hizbullah tarafından gerçekleştirildiği iddia edildi.

Öldürülmesi büyük üzüntü yarattı

Onlara kendilerinden biriymiş gibi yaklaşan ve şehirde çok sevilen Emniyet Müdürü Okkan'ın öldürülmesi, Diyarbakır halkında büyük bir üzüntüye neden oldu.

Okan'ın cenazesinin memleketine uğurlanacağı gün, şehirde birçok esnaf kepenk kapattı, sokaklarda binlerce insanın katıldığı protesto yürüyüşleri düzenlendi.

Diyarbakır'dan yüzlerce kişi cenazeyle birlikte Hendek ilçesine gitti, mezarın başında saf tuttu. O yıl Diyarbakır'da doğan birçok bebeğe Ali Gaffar Okkan ismi kondu.

Diyarbakırspor'un maçlarına giden ve takımın birinci lige çıkması için çabalayan Okkan suikasta kurban gittiğinde, Diyarbakırspor taraftarları cenazesine katılmıştı.

Daha sonra anısına bir de marş yapmışlardı:

"24 Ocak gecesi öldürdüler hepimizi, Yeni doğan bebelere verdiler ismini/Caddelere, sokaklara, astılar resmini, Gaffar Okkan ölmedi, kalbimizde yaşıyor."

Gazeteci Faruk Arhan, BBC Türkçe için hazırladığı bir haberde Okkan için şunları yazmıştı:

"Gaffar Okkan'ın Diyarbakır'dan uğurlanan cenaze törenine on binlerce Kürt katılmış ve gözyaşı dökmüştü. Gaffar Okkan'a gösterilen bu sevginin tek nedeni, halkla kurduğu diyalog ve iyi ilişkiydi".

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
15 yaşındaki kız çocuğuna kuzeninden fuhuş tuzağı! İçeceğine ilaç atıp...15 yaşındaki kız çocuğuna kuzeninden fuhuş tuzağı! İçeceğine ilaç atıp...
Avukat Dilara Yıldız eski nişanlısı tarafından öldürülmüştü! Cinayetin görüntüleri ortaya çıktıAvukat Dilara Yıldız eski nişanlısı tarafından öldürülmüştü! Cinayetin görüntüleri ortaya çıktı
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan iktidara tepki! "Sezen Aksu'nun evine baskın yaptırmak, hapse gazeteci attırmak...'Kemal Kılıçdaroğlu'ndan iktidara tepki! "Sezen Aksu'nun evine baskın yaptırmak, hapse gazeteci attırmak...'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Fatma Girik hayatını kaybetti!

Fatma Girik hayatını kaybetti!

Gözyaşlarına boğuldu! "O yiğit halleri... Gitti canım"

Gözyaşlarına boğuldu! "O yiğit halleri... Gitti canım"

Ev sahibinden kadınlara kira oyunu "Giren çıkan belli değil"

Ev sahibinden kadınlara kira oyunu "Giren çıkan belli değil"

Yüzlerce araç kara gömüldü! İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan yeni açıklama

Yüzlerce araç kara gömüldü! İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan yeni açıklama

Kafasını ters çevirdi yerden yere vurdu

Kafasını ters çevirdi yerden yere vurdu

İstanbullular dikkat! Kar sağanakları, DEK'ler, Vorteksler...

İstanbullular dikkat! Kar sağanakları, DEK'ler, Vorteksler...

İlginizi Çekebilir

Her erkeğin gardırobunda bulunması gerekiyor! 3 bin TL altı...

Her erkeğin gardırobunda bulunması gerekiyor! 3 bin TL altı...

Sosyal medyada gündem olmuştu! Gerçek ortaya çıktı

Sosyal medyada gündem olmuştu! Gerçek ortaya çıktı

Kepeklere sonsuza kadar veda ettirecek kepek şampuanları

Kepeklere sonsuza kadar veda ettirecek kepek şampuanları

Herkeste var! Acı gerçekler ortaya çıktı

Herkeste var! Acı gerçekler ortaya çıktı

Her yol ona çıkıyor' diyerek cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Her yol ona çıkıyor' diyerek cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Covid aşısı vücuda ne yapıyor? Gözler önüne serildi

Covid aşısı vücuda ne yapıyor? Gözler önüne serildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.