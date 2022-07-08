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  4. Gaflarına bir yenisi daha ekledi! ABD Başkanı Biden'ın sözleri gündem oldu

Gaflarına bir yenisi daha ekledi! ABD Başkanı Biden'ın sözleri gündem oldu

08.07.2022 22:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaflarıyla gündemden düşmeyen ABD Başkanı Joe Biden, yeni bir pot daha kırdı. ABD Yüksek Mahkemesi'nin kürtaj hakkı kararını iptal etmesiyle ilgili açıklama yapan Biden, kağıtta yazan "cümlenin sonu, cümleyi tekrar oku" ifadelerini de okudu.

ABD Başkanı Joe Biden, ABD Yüksek Mahkemesi’nin kürtaj hakkı kararını iptal etmesiyle ilgili yaptığı açıklamada, kendisi için yazılan "cümlenin sonu, cümleyi tekrar oku" şeklindeki notları da okudu.

KENDİSİ İÇİN YAZILAN NOTLARI OKUDU

ABD Başkanı Joe Biden’dan yeni bir gaf geldi. ABD Başkanı Biden, ABD Yüksek Mahkemesi’nin kürtaj hakkı kararını iptal etmesi ile ilgili yaptığı açıklamada, kendisi için yazılan "cümlenin sonu, cümleyi tekrar oku" şeklindeki notları da okudu.

ABD Başkanı Biden daha önce Güney Carolina Eyalet Üniversitesi’nde yaptığı konuşmada, Başkan Yardımcısı Kamala Harris’e "Başkan" şeklinde hitap etmişti. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Joe Biden abd gaf
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