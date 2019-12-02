HABER

'Gaga Bulut’ hakkındaki ikinci davanın, düşürülmesi istendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.12.2019 15:49 | Son Güncelleme

İZMİR’de, para karşılığında erkek çocukları öpüştürüp, videoya aldığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştığı gerekçesiyle 17 yıl hapis cezasına çarptırılan ‘Gaga Bulut’ lakaplı sosyal medya fenomeni Bulut Altuğ, yaşları 17 yaşındaki 2 kız çocuğunu öpüştürdüğü video ile ilgili açılan davada hakim karşısına çıktı.

'Gaga Bulut’ hakkındaki ikinci davanın, düşürülmesi istendi

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR’de, para karşılığında erkek çocukları öpüştürüp, videoya aldığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştığı gerekçesiyle 17 yıl hapis cezasına çarptırılan ‘Gaga Bulut’ lakaplı sosyal medya fenomeni Bulut Altuğ, yaşları 17 yaşındaki 2 kız çocuğunu öpüştürdüğü video ile ilgili açılan davada hakim karşısına çıktı. Duruşmada savcı, davanın düşürülmesini ve beraat kararı verilmesini istedi.
Sosyal medya fenomeni olarak tanınan 'Gaga Bulut' lakaplı Bulut Altuğ, özellikle Kordon Boyu'ndaki çimlerde oturan erkek çocuklarına para verip, birbirleriyle öpüştürdükten sonra bu anların görüntülerini de sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntüleri izleyen çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, duruma tepki gösterdi. İzmir Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri de 15 Ekim 2018 günü Altuğ'u 'müstehcenlik' suçu işlediği gerekçesiyle gözaltına aldı. Polis, görüntüleri çeken Fatih Bilgehan Bektaş'ı da yakaladı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden Altuğ tutuklandı, Bektaş ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Açılan davada tutuklu yargılanan Bulut Altuğ, 15 yaşından küçük 2 çocuğa yönelik ‘cinsel istismara azmettirme’ suçundan 8’er yıldan 16, ‘müstehcen görüntüleri yaymak’ suçundan da 1 yıl olmak üzere toplam 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Tutukluluk halinin devamına karar verilen Bulut Altuğ'a ayrıca 1000 gün adli para cezası verildi. Para cezası 20 bin TL’ye çevrildi.
Diğer sanık Fatih Bilgehan Bektaş ise 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kararla birlikte Bektaş da tutuklandı.
DAVANIN DÜŞÜRÜLMESİNİ VE SANIKLARIN BERAATİ İSTENDİ
Bulut Altuğ ve Fatih Bilgehan Bektaş hakkında 17 yaşındaki 2 kız çocuğunu öpüştürdükleri görüntülerle ilgili açılan davanın görülmesine ise bugün İzmir 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlandı. Tutuklu sanıklar Altuğ ve Bektaş ile avukatların katıldığı duruşmada Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Pınar Melli de hazır bulundu. Avukat Melli, sanıkların cezalandırılmalarını ve cezalarda da indirim yapılmamasını talep etti.
Duruşmada, esas hakkındaki mütalaasını açıklayan duruşma savcısı ise, 15 yaşından büyük mağdurlara karşı rıza ile olan cinsel istismarın şikayete bağlı olduğunu, dolayısıyla bu kişiler şikayetçi olmadığı için davanın düşürülmesi ile sanıklar hakkında beraat kararı verilmesi gerektiğini bildirdi. Mahkeme heyeti, sanıkların savunmalarını hazırlamaları için duruşmayı erteledi.

FOTOĞRAFLI

'Gaga Bulut’ hakkındaki ikinci davanın, düşürülmesi istendi

PARTNERÖnce Mahsun, sonra Özcan Önce Mahsun, sonra Özcan
2020 yılı Büyükçekmece’de “Tarım Yılı” olarak ilan edildi2020 yılı Büyükçekmece’de “Tarım Yılı” olarak ilan edildi
Annesinin pencereden düşüp öldüğünü duyunca sinir krizi geçirdiAnnesinin pencereden düşüp öldüğünü duyunca sinir krizi geçirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cem Uzan'dan Ali Babacan ve Abdüllatif Şener için suçlama!

Cem Uzan'dan Ali Babacan ve Abdüllatif Şener için suçlama!

Villa açıklaması! 'FETÖ'cülükle...'

Villa açıklaması! 'FETÖ'cülükle...'

Yunanistan'dan NATO zirvesinde skandal Türkiye talebi

Yunanistan'dan NATO zirvesinde skandal Türkiye talebi

Gökçek 'sızdırıldı' diyerek İmamoğlu'nun görüntülerini paylaştı!

Gökçek 'sızdırıldı' diyerek İmamoğlu'nun görüntülerini paylaştı!

Bomba iddia! Falcao'nun yeni adresi!..

Bomba iddia! Falcao'nun yeni adresi!..

Dikkat! Kuvvetli yağış ve kar geliyor

Dikkat! Kuvvetli yağış ve kar geliyor

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Adana’da evlat vahşeti

Adana’da evlat vahşeti

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Meteoroloji'den çok sayıda ile kritik uyarı

Meteoroloji'den çok sayıda ile kritik uyarı

Bir il karıştı, silahlı kavga çıktı! Çok sayıda yaralı

Bir il karıştı, silahlı kavga çıktı! Çok sayıda yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Annesinin pencereden düşüp öldüğünü duyunca sinir krizi geçirdi

Annesinin pencereden düşüp öldüğünü duyunca sinir krizi geçirdi

Sokak ortasında eşi tarafından katledilmişti! Genç kadının son anları kamerada

İzmir'de koca dehşeti! Kadının son anları ortaya çıktı

2 ay önce evlenmişlerdi! Onları kaza ayırdı

2 ay önce evlenmişlerdi! Onları kaza ayırdı

Su borusundan çıktı! Tam 6 metre

Su borusundan çıktı! Tam 6 metre

2020 hac kontenjanı belli oldu! Diyanet İşleri Başkanı'ndan açıklama

Diyanet İşleri Başkanı açıkladı! Kontenjan arttı

MSB duyurdu! Rejim İdlib'de masumları vurdu: Çok sayıda ölü ve yaralı var

MSB duyurdu! Rejim İdlib'de masumları vurdu: Çok sayıda ölü ve yaralı var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.