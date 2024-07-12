Gaga Bulut tutuklandı! Suçu menajerine attı! ‘‘Suç olduğunu bilmiyordum, pişmanım’’

İzmir Karşıyaka ilçesinde yaşayan asıl adı Bulut Altuğ'u (27) olan sosyal medya fenomeni ‘Gaga Bulut’ yasa dışı bahis reklamı paylaşması üzerine gözaltına alınmıştı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İzmir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Yasa Dışı Bahis' suçunun engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında sosyal medya fenomeni ‘Gaga Bulut’ tutuklandı.

SUÇTAN ELDE EDİLEN GELİRLERE EL KONULDU

Sosyal medya hesapları üzerinden yasa dışı bahis oynattığı iddia edilen Gaga Bulut’un çeşitli internet sitelerinin teşvik edici reklamlarını paylaşarak bahis sitelerine oyuncu kazandırdığı çalışmalar kapsamında tespit edildi.

27 yaşındaki sosyal medya fenomeni Bulut Aktuğ’un, bu suçtan elde ettiği gelirlere el konulması için çalışmalara başlandı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Bulut Altuğ, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

PARA KARŞILIĞI ŞANTAJ İDDİASIYLA GÖZALTINA ALINMIŞTI

30 Aralık 2022 tarihinde, Bulut Altuğ’un Telegram adlı sosyal medya platformu üzerinden, cinsel içerikli videolar paylaştığı, videolardaki kişilere de görsellerin kaldırılması için para karşılığı şantaj yaptığı ortaya çıkması üzerine gözaltına alınmış ve bir süre tutuklu kaldığı bildirildi.

''MENAJERİM YAPTIRDI''

İfadesi alınan Gaga Bulut, yaptığı şeyin yasa olduğunu bilmediğini ve pişman olduğunu belirterek suçu menajerine attı. Bulut, "Bana bu paylaşımları menajerim Harun Y. yaptırdı. 'Herkes yapıyor, bir şey olmaz' dedi. Ben de sadece bir defa paylaştım, yaptığım şeyin suç olduğunu bilmiyordum. Pişmanım" dedi. (DHA)

Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır

