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  4. 'Gaga Bulut' yeniden gözaltına alındı! Bu kez 'Yasa dışı bahsi teşvikten' suçlanıyor...

'Gaga Bulut' yeniden gözaltına alındı! Bu kez 'Yasa dışı bahsi teşvikten' suçlanıyor...

11.07.2024 10:29
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Daha önce cinsel içerikli videolarla şantaj yaptığı iddiası gözaltına alınan 'Gaga Bulut' olarak bilinen sosyal medya fenomeni Bulut Altuğ (27), bu kez de yasa dışı bahis oynatan internet sitelerinin teşvik edici reklamlarını paylaşarak, oyuncu kazandırdığı iddiasıyla gözaltına alındı.

'Gaga Bulut' yeniden gözaltına alındı! Bu kez 'Yasa dışı bahsi teşvikten' suçlanıyor...

‘Gaga Bulut’ yeniden gözaltına alındı. Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, yasa dışı bahis suçunun engellenmesine yönelik çalışma yaptı. Bu kapsamda, sosyal medya hesapları üzerinden yasa dışı bahis oynattığı belirtilen çeşitli internet sitelerinin teşvik edici reklamlarını paylaşarak oyuncu kazandırdığı tespit edilen, 'Gaga Bulut' olarak bilinen fenomen Bulut Altuğ hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Karşıyaka ilçesindeki evine operasyon düzenleyen polis ekipleri, Altuğ'u gözaltına aldı. Altuğ, polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

'Yasa dışı bahis ve benzeri oyunları oynamaya teşvik etmek' suçundan gözaltına alınan Altuğ hakkında daha önce de 'Cumhurbaşkanına hakaret', 'Devlet kurumlarını aşağılama', 'Şantaj', 'Müstehcenlik', 'Çocuğun cinsel istismarı' ve 'Özel hayatın gizliliğini ihlal' gibi suçlardan soruşturma yürütülüp, ardından yargılama yapılmıştı.

DAHA ÖNCE DE GÖZALTINA ALINMIŞTI

'Gaga Bulut' olarak bilinen fenomen Bulut Altuğ daha önce de sosyal medyadan kanal açarak cinsel içerikli videolar paylaştığı, fotoğraf ve videolardaki kişilere ait görselleri kaldırmak için şantaj yaptığı suçlamasıyla İzmir'de gözaltına alınmıştı.
Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

Express
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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı yasa dışı bahis cezası
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