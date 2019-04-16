HABER

Gaga Gölü için 'Koruma Amaçlı İmar Planı' onaya sunuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2019 16:47 | Son Güncelleme

 - ORDU'nun Fatsa ilçesinde bulunan, doğal sit alanı Gaga Gölü için hazırlanan 'Koruma Amaçlı İmar Planı', Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu'na onaya sunuldu.

Gaga Gölü için 'Koruma Amaçlı İmar Planı' onaya sunuldu

Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA) - ORDU'nun Fatsa ilçesinde bulunan, doğal sit alanı Gaga Gölü için hazırlanan 'Koruma Amaçlı İmar Planı', Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu'na onaya sunuldu.
Fatsa'nın turizm mekanlarından olan ve doğal güzelliğiyle görenlerin hayran kaldığı Gaga Gölü için Ordu Büyükşehir Belediyesi'nce 'Koruma Amaçlı İmar Planı' hazırlandı. Plan, onay için Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu'na sunuldu. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, çalışmalar tamamlandığında Gaga Gölü'nün, ziyaret edenlerin keyifli vakit geçirebileceği turizm merkezi haline geleceğini söyledi. Gaga Gölü'nün doğal sit alanı olarak koruma altında olduğunu belirten Güler, "İlçenin önemli turizm destinasyonlarından birisi olan ve derinliği 10 ile 15 metre arasında değişen Gaga Gölü, 1'inci ve 3'üncü derece doğal sit alanı olarak koruma altında bulunuyor. Ortasında küçük bir adacık bulunan ve bu adacıkta kilise kalıntıları yer alan göl, imar planı çalışmalarının tamamlanmasıyla Ordu'nun önemli rekreasyon alanlarından biri haline getirilecek. Büyükşehir Belediyesi olarak Ordu'nun değerlerine sahip çıkacağımız gibi yapacağımız çalışmalarla saklı güzellikleri günyüzüne çıkararak, vatandaşlarımızın güzel zaman geçirebileceği alanlara dönüştüreceğiz" diye konuştu.
Başkan Güler, hazırlanan planın, Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu'nun onayına sunulduğunu ve 30 dönüm alanda kamulaştırma çalışmalarının tamamlandığını dile getirerek, "Büyükşehir Belediyesi tarafından 146,6 hektar alanda koruma amaçlı olarak hazırlanan imar planı onay için kurula sunuldu. Aynı zamanda göl etrafındaki parsellerin 30 dönümünde yürütülen kamulaştırma çalışmaları da tamamladı" dedi

FOTOĞRAFLI

Gaga Gölü için 'Koruma Amaçlı İmar Planı' onaya sunulduGaga Gölü için 'Koruma Amaçlı İmar Planı' onaya sunulduGaga Gölü için 'Koruma Amaçlı İmar Planı' onaya sunulduGaga Gölü için 'Koruma Amaçlı İmar Planı' onaya sunuldu

PARTNERTiryakiler dikkat! Sinsice kanser yapıyorTiryakiler dikkat! Sinsice kanser yapıyor
Restorasyonu tamamlanan 157 yıllık tarihi hastane binası ve türbenin açılışı yapıldıRestorasyonu tamamlanan 157 yıllık tarihi hastane binası ve türbenin açılışı yapıldı
YTB ve TÜBİTAK arasında işbirliği protokolüYTB ve TÜBİTAK arasında işbirliği protokolü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakan Soylu, güvenli bölgelere dönen Suriyeli sayısını açıkladı

Bakan Soylu, güvenli bölgelere dönen Suriyeli sayısını açıkladı

Emniyet'ten flaş yerel seçim açıklaması!

Emniyet'ten flaş yerel seçim açıklaması!

Bir zamanlar seks bağımlısı olan 5 ünlü isim

Bir zamanlar seks bağımlısı olan 5 ünlü isim

Akaryakıt fiyatlarına büyük zam

Akaryakıt fiyatlarına büyük zam

Maltepe'deki oy sayımında flaş gelişme!

Maltepe'deki oy sayımında flaş gelişme!

Son dakika: Seçimin yenileneceği yerde YSK mazbatayı iptal etti

Son dakika: Seçimin yenileneceği yerde YSK mazbatayı iptal etti

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

İçişleri Bakanı Soylu 'muhteşem' diyerek duyurdu

İçişleri Bakanı Soylu 'muhteşem' diyerek duyurdu

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Maltepe'de oy sayımı durduruldu!

Maltepe'de oy sayımı durduruldu!

Mahalle savaş alanına döndü! Polis mahalleye giriş çıkışları kapattı

Mahalle savaş alanına döndü! Polis mahalleye giriş çıkışları kapattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Esenyurt'ta korkutan yangın! Ekiplerin müdahalesi sürüyor

Esenyurt'ata korkutan yangın

İçerenköy'de yol çöktü

İçerenköy'de yol çöktü

59 yıldır aynı minarede konaklıyorlar!

59 yıldır aynısı oluyor! Minarede ilginç görüntü

Tam 120 kilo! Görenler gözlerine inanamadı

Tam 120 kilo! Görenler gözlerine inanamadı

İstanbul 1965'te nasıldı? İşte eski İstanbul fotoğrafları

İstanbul 1965'te nasıldı?

Metina bölgesine operasyon! MSB duyurdu

Metina bölgesine operasyon! MSB duyurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.