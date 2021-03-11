Gagası da ölçüldü, göğsü de! 'Taklacı' güvercin dünyaya tanıtılacak

SCÜ Yıldızeli Meslek Yüksekokulu Tıbbî Hizmetler ve Teknikler Bölümü öğretim üyelerinden Dr. Taner Daştan, Sivas güvercininin tanıtılması ve tescillenmesine yönelik çalışma başlattıklarını söyledi. Daştan, Sivas güvercininin, Kangal köpeği ve Kangal koyunu gibi önemli değerlerden olduğunu, bu amaçla güvercinleri Türkiye'ye ve dünyaya tanıtacaklarını kaydetti.

11'E YAKIN RENK BELİRLENDİ

Sivas güvercininin bugüne kadar yeterince tanıtılamadığını söyleyen Daştan, "Sivas güverciniyle ilgili çalışmalara başlıyoruz. Bu çalışmayı üç kısımda yapacağız. Saha çalışması, laboratuvar çalışması, bölge coğrafî özellikleri olarak ırk tayini. Coğrafi özelliklerinden dolayı Sivas kuşumuzda biz koyu renklere daha çok rastlıyoruz. Morfocuk olarak Sivas kuşlarında renk olarak 11'e yakın renk belirledik. Renklerin çalışmalarını genetik olarak yapmak için gerekli deneysel çalışmalara laboratuvarda başlayacağız. Sivas güvercinlerini morfocuk olarak gövde uzunluğu, kanat uzunluğu, kanat açıklığı, bacak uzunluğu, baş yapısı, gaga uzunluğu, gaga derinliği, göğüs çevresi ve göğüs genişliği olmak üzere birçok karakterini inceliyoruz" dedi.